Ritorno a scuola sereno per gli studenti Ifsi e Ifas di Mentone

Lunedì 2 settembre scorso, 183 studenti dell'Istituto di formazione infermieristica (Ifsi) e degli studenti dell'Istituto di formazione per assistenti infermieristici (Ifas) sono tornati a scuola sul sito dell'ex ospedale Saint-Julien. I 136 studenti e i 47 alunni sono stati accolti da Mylène Ezavin, direttrice, Candice Vanbiervliet, direttrice dell'assistenza, Séverine Nonglaton, nuova dirigente sanitaria e responsabile educativa, e dai team amministrativi ed educativi.

Rinnovata Qualiopi I due istituti hanno appena rinnovato la certificazione Qualiopi , accreditamento di qualità concesso agli organismi di formazione che soddisfano i requisiti stabiliti dallo Stato. Il suo obiettivo è migliorare la qualità delle azioni nel mondo dell'apprendimento, della formazione professionale e dello sviluppo delle competenze. Intervenendo nella legge Futuro Professionale, consente il sostegno economico totale o parziale alla formazione.

"I punti di forza dei nostri istituti includono le parti interessate coinvolte, un livello di monitoraggio impegnato, un approccio di qualità ben orchestrato e la padronanza del quadro di certificazione", sottolinea Candice Vanbiervliet.

Carta Erasmus+ Da quest'anno gli studenti, i formatori e il personale amministrativo dell'Ifsi possono intraprendere una formazione professionale all'estero attraverso la carta Erasmus+ .

Una prima volta per l'istituto di Mentone! Questa esperienza può durare più di sei mesi e consentire, tra le altre cose, di sviluppare competenze interculturali e linguistiche. Erasmus+ è un programma dell'Unione Europea che mira a sostenere azioni nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport per il periodo 2021-2027. Permette di finanziare azioni di mobilità degli studenti e del personale al fine di sostenere lo sviluppo delle politiche educative. Ma anche per promuovere la cittadinanza europea.

“Questa grande avventura, che l’Ifsi sta intraprendendo, è una vera opportunità. Promuovere un apprendimento di qualità per i nostri studenti e sviluppare ulteriormente le competenze professionali dei nostri agenti sono azioni che ci stanno davvero a cuore”, confida Mylène Ezavin.