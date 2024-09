Al Grimaldi Forum Monte-Carlo arrivano i britannici Youth Sector

Domani sera, giovedì 5 settembre alle ore 20.30 al Grimaldi Forum il concerto "Thursday live session" con il gruppo dei Youth Sector con ingresso gratuito. Occorre la prenotazione al 377 9999 3000.

La musica degli Youth Sector, un gruppo di Brighton, è una fonte di energia imprevedibile.

Ispirandosi ai grandi nomi della scuola d'arte come DEVO e Talking Heads, i cinque membri di Brighton non si accontentano mai di una tristezza, riuscendo a trasformare le storie quotidiane in una musica completamente opposta: coinvolgente, piena di energia, con canti irresistibili che non si può fare a meno di cantare.

Pubblicato dall'etichetta di Leeds Dance To The Radio, il loro ultimo EP «Quarrels» contrappone senza sforzo un riflesso cupo sulla vita britannica moderna con ritornelli innegabilmente accattivanti ed entusiasmo maniacale, il gruppo è supportato da stazioni come BBC Radio 1, BBC 6 Music, BBC Introducing, oltre a pubblicazioni come Clash, Dork, Line of Best Fit, Gigwise, DIY e Radio X.

Un gruppo dal vivo estremamente divertente, Youth Sector ha aperto e girato con Goat Girl, Darwin Deez, Cheap Teeth, Our Girl, Courting e Walt Disco, oltre a partecipare a diversi festival nel Regno Unito e in Europa.