Il Comune di Mentone impegnato per mantenere la scuola francese di Ventimiglia

Yves Juhel, sindaco di Mentone, ha visitato lunedì scorso 2 settembre la scuola francese di Ventimiglia, per l'anno scolastico 2024/2025. Il primo cittadino mentonese ha incontrato il collega Flavio Di Muro, sindaco di Ventimiglia, per salutare la dirigenza, i docenti, il personale del Comune di Mentone e gli studenti.

È stata anche l'occasione per fare il punto sulle trattative in corso per perpetuare la scuola nel quadro di un futuro accordo.

"La scuola, creata negli anni '60, doveva istruire i figli dei ferrovieri e del personale impiegato dalla SNCF incaricato della manutenzione della rete ferroviaria - ricorda il sindaco Juhel -. Tuttavia, con l'elettrificazione dei treni e la separazione tra la SNCF e la Réseau Ferré de France, non vi è più personale francese delle suddette società residente a Ventimiglia. La scuola francese di Ventimiglia è considerata fin dalla sua creazione una scuola Mentonese all'estero ed è anche nel registro classico delle scuole presso il Ministero dell'Istruzione Nazionale.

Il suo status è unico e non rientra nel modello delle scuole francesi classiche che sono l'emanazione della Francia all'estero. La scuola non dipende dal Ministero degli Affari Esteri. Ma qual è la quota di finanziamento spettante al Comune di Mentone?

"Il Comune finanzia ogni anno il funzionamento del doposcuola, della ristorazione e della manutenzione - ricorda il primo cittadino rivierasco - , nonché tutto il materiale scolastico informatico, tecnico e culturale, allo stesso modo delle scuole di Mentone. Il finanziamento rappresenta in media, per ciascuno degli ultimi sette anni, circa 300.000 euro per la città di Mentone. L'Istruzione Nazionale copre i costi del personale docente, che rappresentano un costo operativo annuo di € 200.000. Il Comune di Ventimiglia attualmente non contribuisce alle spese di funzionamento".

Negli anni la sopravvivenza di questa scuola è stata messa più volte in discussione. Il sindaco Juhel in merito è chiaro: "Il Comune di Mentone è impegnato a mantenere la scuola francese a Ventimiglia. Da parte sua, l’Istruzione Nazionale manterrà i finanziamenti per le posizioni degli insegnanti scolastici. Oggi, attraverso una nuova convenzione, si concretizzerà un primo livello che consentirà ufficialmente il mantenimento della scuola (Città di Mentone e Education Nationale) e il finanziamento dei lavori di manutenzione e struttura da parte della Città di Ventimiglia. Proseguono ancora le discussioni per arrivare ad una versione finale della futura convenzione".