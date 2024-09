Manifestazioni e spettacoli: questo non lo posso portare!

Nizza, visita guidata in un museo cittadino

A Nizza, come in tutta la Francia, sono messe in atto, durante le manifestazioni, misure di controllo sugli accessi che prevedono anche alcuni divieti.

Lo prescrive il piano “Vigipirate” che detta regole ferree per evitare che all’interno di aree protette a grande afflusso di persone possano essere introdotti oggetti potenzialmente pericolosi o animali che possono sfuggire ai normali controlli.

E’ meglio conoscere cosa è vietato introdurre nei luoghi protetti da questi controlli per evitare di essere respinti o di doversi liberare di alcuni oggetti per poter avere accesso.

Eccoli

Tutte le armi, di qualsiasi categoria e le loro riproduzioni;

Articoli pirotecnici e materiale esplosivo;

Gli animali;

Alcuni tipi di cibo;

Bevande alcoliche;

Bottiglie in vetro, flaconi,

Bottiglie anche senza tappo, bicchieri e oggetti in vetro;

Oggetti muniti di ruote: pattini a rotelle, scooter, skateboard, monopattini e similari, hoverboards;

Caschi da motociclista;

Calzature di sicurezza rinforzate con acciaio.