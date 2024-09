Département des Alpes-Maritimes, il programma delle Journées Européennes du Patrimoine

Dal 1984, le Giornate Europee del Patrimonio hanno consentito di aprire edifici o spazi, alcuni anche solitamente chiusi, al grande pubblico.



Queste giornate sono un'occasione per scoprire il patrimonio in tutte le sue forme: edifici amministrativi, edifici e fortezze religiose, militari, monumenti storici, giardini ed anche laboratori artigianali.



La 41a edizione mette in luce il “patrimonio dei percorsi, delle reti e delle connessioni” a livello europeo e il “patrimonio marittimo" a livello nazionale.



Una buona idea è quella di seguire le rotte terrestri e marittime proposte dal Département des Alpes-Maritimes che concerne:

L’espace culturel départemental Lympia : 2 quai Entrecasteaux au Port de Nice,

Archives départementales au Palais des rois Sardes : 10 rue de la Préfecture à Nice,

La grotte préhistorique du Lazaret : 33 bis boulevard Franck-Pilatte à Nice,

Le musée départemental des arts asiatiques : 405 promenade des Anglais à Nice,

La Micro-Folie départementale : 26 rue Saint-François-de-Paule à Nice ;

Le port de la Darse et l’hôpital du Bagne : quai de l’Amiral-Courbet à Villefranche-sur-Mer,

Le musée des Merveilles : avenue du 16 septembre 1947 à Tende,

Le fort de la Revère : parc naturel départemental de la Grande corniche à Èze.

Il programma completo delle Journées Européennes du Patrimoine del Département des Alpes-Maritimes é inserito in formato pdf al fondo di questo articolo.