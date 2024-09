Medaglia d'argento per il Grimaldi Forum Monaco ai M&IT Awards di Londra

Il Grimaldi Forum Monaco ha vinto per la 19ª volta nella sua storia un M&IT Awards nella categoria «Miglior centro congressi estero». Assegnato a Londra da M&IT, uno dei media più influenti nel settore del turismo d'affari nel Regno Unito, questo premio ribadisce la posizione di primo piano del Grimaldi Forum sulla scena internazionale e conferma la sua eccellenza nell'organizzazione di eventi.



Quest'anno il centro congressi del Principato si piazza come «premio d'argento», subito dopo il Centro di Congressi di PortAventura in Spagna e davanti al Centro di Congressi di Dublino, altri due punti di riferimento del settore.

Con grande soddisfazione, il team del Grimaldi Forum era al fianco del Convention Bureau di Monaco, premiato quest'anno come miglior Convention Bureau internazionale (oro), e dell'agenzia monegasca (DMC) Raising Stones Events che ha vinto l'oro alla sua prima partecipazione.





Ad ogni evento, il Grimaldi Forum dimostra la sua capacità di raggiungere l'eccellenza nell'accoglienza e nella realizzazione di eventi prestigiosi, che gli permette oggi di poter contare su un solido portafoglio clienti di cui oltre il 35% sono ricorrenti.



In quasi 25 anni di esistenza, non meno di 25 premi sono stati assegnati al Grimaldi Forum Monaco, una consacrazione della sua professionalità da parte dei suoi pari:



> Dal 2003 ad oggi, 19 M&IT Awards di cui 8 in oro, 9 in argento e 2 in bronzo, assegnati dai professionisti britannici che hanno consacrato il Grimaldi Forum come miglior centro congressi internazionale.



> Il IAPCO Award nel 2003 assegnato dall'Associazione Internazionale degli Organizzatori Professionali di Congressi



> Il Premio Eventia nel 2008 per il Congresso mondiale Canon



> Il premio Coolest Venue nel 2010



> Il Premio Coup de Coeur del Club dell'Eco Nice Matin che consacra il nostro contributo all'economia monegasca.

> Nel 2018, riconoscimento del GFM per il suo piano d'azione strutturato e regolare, nell'ambito della sua adesione alla Carta sul legno promossa dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco

> Nel 2019, premio eco-responsabile ricevuto durante il 7o Monaco Hospitality Award dell'AIHM

> Nel 2021, in occasione della Conferenza annuale della Mission pour la Transition Énergétique de Monaco, il GFM è stato premiato tra le migliori iniziative monegasche in materia di riduzione dei rifiuti insieme al CHPG e alla fiera Odyssée.