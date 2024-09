Giornate Europee del Patrimonio 2024: bilancio positivo per il Comune di Monaco

Domenica 15 settembre, si è svolta sotto il sole la 29ª edizione delle Giornate europee del patrimonio, organizzata dall'Istituto del patrimonio, sotto l'egida della Direzione degli affari culturali del governo principesco, quest'anno sul tema «Strade, reti e connessioni».

Quattro siti comunali hanno aperto le loro porte per l'occasione, alcuni per visite guidate su iscrizione, altri in accesso libero: il Municipio naturalmente, l'Accademia Rainier III, il Centro Botanico e la Scuola Superiore di Arti Plastiche - Padiglione Bosio.

In totale, l'Istituzione Comunale ha registrato 719 visitatori. Si tratta di un pubblico curioso ed eterogeneo, abitanti locali ma anche dei comuni limitrofi e turisti provenienti da città e paesi più lontani che hanno varcato la soglia dei siti comunali.

L'edificio del Comune ha accolto 475 visitatori venuti a scoprire la Sala dei Matrimoni, la nuova Sala del Consiglio, l'esposizione di documenti rari e inediti del Fondo Patrimoniale della Mediateca di Monaco e assistere ai due concerti di canto in lingua monegasca del coro U Cantin di A Roca. 281 persone sono partite con la loro foto ricordo grazie al photo booth installato nella Sala del Consiglio. Durante la giornata, diversi membri del Consiglio comunale erano presenti per rispondere alle eventuali domande.

L'Accademia Rainier III ha accolto 40 persone per visite guidate dei locali (liuteria inclusa) ma anche per le prove dell'Orchestra a fiati e una presentazione di diversi strumenti: chitarra elettrica, viola da gamba, Fisarmonica e musica elettroacustica in presenza di insegnanti entusiasti di presentare le loro discipline.

Gli studenti della Scuola Superiore di Arti Plastiche - Padiglione Bosio hanno proposto una mostra che ha attirato 114 visitatori: Garden Club "#4 intitolata Danze dello sguardo. La danza mi fa vedere che vedere è una danza": 4° appuntamento di un nuovo programma espositivo la cui curatela e scenografia erano affidate agli studenti del Padiglione Bosio (B).

Nel cuore di un altro quartiere, 90 visitatori hanno partecipato alle visite guidate e commentate del Centro Botanico del Giardino Esotico di Monaco e i workshop organizzati dall'associazione Terres Méditerranéennes al Parco Principessa Antoinette hanno entusiasmato molti bambini.

Anche quest'anno, il bilancio per il Comune di Monaco e i siti comunali in occasione di questa edizione delle Giornate Europee del Patrimonio è stato molto positivo.