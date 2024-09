Nizza, riapre il Frigo 16, sala musicale del 109 (Foto)

Con l’autunno, la città di Nizza propone una programmazione musicale ricca e variegata con una volontà rafforzata di proporre spettacoli e concerti di qualità per tutti i tipi di pubblico.



Integrato nel 109, terzo luogo culturale della città di Nizza, il Frigo 16 è una sala di musica che assicura 400 posti in piedi.



In collaborazione con la città di Nizza, l'associazione Panda Events, responsabile dell'esercizio del Frigo 16, propone per questo anno e fino al dicembre 2024 i seguenti appuntamenti.



Venerdì 20 settembre alle 16

SOLAIR FEST : Brian Caddy x Salah

Sabato 21 settembre - alle 16

Journées européennes du Patrimoine : salon du Vin nature avec A State Of Mind



Venerdì 27 settembre – alle 21

Dans le cadre du festival Clown Power 2024 : The Locos

Venerdì 4 ottobre alle 20

UNICA : MARABOUTAGE PRESENTE INDIGO CLUB + EEC LOOPS

Sabato 5 octobre alle 20h

OPENING UN FESTIVAL C'EST TROP COURT : NAÏVE NEW BEATERS + The Projectivers

Sabato 12 ottobre – 20h

Maison Sonore

Sabato 26 ottobre – alle 20

Aupinard

Sabato 2 novembre alle 20

Bumcello

Sabato 9 novembre alle 20

REF Sessions #1

Venerdì 22 novembre alle 20

Carbonne

Sabato 23 novembre alle 20

Co-plateau, Dowdelin + Voilaaa Sound Sytem

Venerdì 29 novembre alle 20h

Danyl + Jäde

Giovedì 5 dicembre alle 20

Pépite

Il 109 e il Frigo 16 si trovano a Nizza sulla Route de Turin 89