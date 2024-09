Monaco, la Principessa Carolina consegna diplomi e distintivi per le promozioni IFSI e IFAS

Una cerimonia sotto il segno della benevolenza, dell'alterità e del dono di sé, che sono qualità essenziali per diventare infermiere o assistente. Erano presenti, in particolare, il sig. Christophe Robino, Consigliere di Governo-Ministro degli Affari Sociali e della Salute, Sig. Franck Lobono, Consigliere Nazionale rappresentante il Presidente del Consiglio Nazionale, il Sig. Thomas Brezzo, e la signora Benoîte Rousseau di Sevelinges, Direttrice del Centro Ospedaliero Principessa Grace.

Nel suo discorso, il direttore dell'Istituto, Josette Piazza-Cadiou, ha elogiato gli studenti per il loro lavoro rigoroso lungo il loro percorso (tre anni per infermieri, un anno per gli assistenti sanitari) e ha ricordato i valori dell'Istituto: "Dal 1929, i nostri valori si coniugano in questo modo: lealtà, rispetto, rigore, responsabilità, competenza, benevolenza e alterità."