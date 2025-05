Oggi, in Francia, non è la festa della mamma: auguri lo stesso!

Oggi, in Francia, non é il giorno dedicato alle mamme, si festeggeranno il 25 maggio 2025, ultima domenica di maggio, come espressamente vuole una legge che l’ha istituita.

Ma fa lo stesso, alle mamme che ci leggono, Montecarlonews inviamo un augurio che supera il confine e giunge fino da queste parti, in Costa Azzurra.

Tutti i giorni sono quelli giusti per festeggiare la mamma, per ricordarla se non c’è più, per riconoscerne l’importanza nella nostra vita, per dirle semplicemente “grazie!”.

Quindi, anche se in Francia oggi non è la festa della mamma, non importa noi gli auguri li facciamo lo stesso, con tutto il cuore inviando simbolicamente questa rosa fotografata nel roseto di Cimiez.