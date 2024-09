Stasera su Monaco Info il documentario di Peace and Sport "La fiamma della pace"

Giovedì sera al Teatro Princesse Grace si è svolta la proiezione del documentario di Peace and Sport «La fiamma della pace» alla presenza di S.A.S. il Principe Alberto II; Joël BOUZOU, Presidente Fondatore di Peace and Sport; Marlène NIDECKER, rappresentante dei Campioni della Pace e medaglia olimpica di taekwondo; Jean-Jérôme PERRIN-MORTIER, direttore generale di Peace and Sport e numerosi funzionari del Principato.

Il documentario di 52 minuti, realizzato dalla Direzione della Comunicazione del Governo principato, permette di comprendere la genesi di questa Organizzazione unica mettendo in luce la sua storia, i suoi successi, le sue sfide e gli incontri umani che si nascondono dietro ogni progetto.

Lo sport è molto più di uno spettacolo; è una soluzione, un vettore di pace fondato sull'equità e il rispetto. Questa visione, condivisa con S.A.S. il Principe Alberto II, è illustrata in questo documentario attraverso le azioni concrete condotte in tutto il mondo» ha dichiarato Joël Bouzou.

Per un anno, una troupe di Monaco Info ha accompagnato Peace and Sport nelle sue missioni di formazione e di advocacy in tutto il mondo. Da Monaco, passando per il Medio Oriente, l'America Latina, l'India o ancora il continente africano, questo documentario mette in luce il lavoro di Peace and Sport.

«L'idea di questo documentario era di mettere le nostre competenze al servizio di una visione, quella di S.A.S. il Principe Sovrano, quella dello sport come strumento di pace e di sviluppo: far sapere ciò che si fa è fare la dimostrazione con la prova» ha precisato Geneviève Berti, Direttore della comunicazione dopo la proiezione.

Le testimonianze completano una storia iniziata nel 2007 a Monaco e che si sta scrivendo oggi in tutto il mondo. I beneficiari della metodologia Peace and Sport in tutto il mondo raccontano l'impatto degli ambasciatori di pace nei loro ambienti. Vero e proprio modello diplomatico, Peace and Sport è anche un raggio d'azione, quello di un Principato che vuole iscriversi come capitale mondiale dello sport al servizio della pace.

Ancorata alla neutralità del Principato di Monaco e fondata sulla convinzione che lo sport può svolgere un ruolo cruciale nella promozione della pace, Peace and Sport dimostra attraverso il suo impegno in tutto il mondo che le iniziative basate sullo sport possono promuovere lo sviluppo sociale.

Il documentario sarà trasmesso stasera, sabato 21 settembre alle ore 21 su Monaco Info