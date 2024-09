Diplomazia, a Monaco accreditati i nuovi ambasciatori di Uruguay, Colombia, Vaticano e Angola

Isabelle BERRO-AMADEI, Consigliere di Governo Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione, ha ricevuto in occasione di un pranzo organizzato all'hotel Hermitage, S.E. Sig. Jorge Luis JURE ARNOLETTI, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica Orientale dell'Uruguay, S.E. Sig. Hernando Alfonso PRADA GIL, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica di Colombia, S.E. Mons. Martin KREBS, Nunzio Apostolico e S.E. la signora Guilhermina PRATA, Ambasciatrice Straordinaria e Plenipotenziaria della Repubblica di Angola.

I diplomatici hanno presentato e loro Lettere credenziali a S.A.S. il Principe Sovrano.

S.E. Il Sig. Jorge Luis JURE ARNOLETTI ha iniziato la sua carriera diplomatica nel 1978 e diventa Console e Incaricato del Consolato generale di New York nel 1982 e 1985. Nel 1990 è stato nominato consigliere dell'ambasciata a Londra nel Regno Unito e nel 1998 ministro dell'ambasciata in Francia. Nominato ambasciatore per la prima volta nel 2007 in Libano e a Cipro e nel 2016 in Nicaragua. Nel 2020 diventa ambasciatore dell'Uruguay in Francia, accreditato anche presso il Principato di Monaco e dell'Algeria. Jorge Luis Jure Arnoletti è dottore in diplomazia (Università della Repubblica, Uruguay).

S.E. Sig. Hernando Alfonso PRADA GIL è giurista e laureato in diritto costituzionale, filosofia del diritto e teoria del diritto, campi in cui ha insegnato presso l'Universidad Libre per oltre 20 anni. Dal 2017 al 2018, il presidente Juan Manuel Santos lo nomina Segretario Generale della Presidenza della Repubblica. Nell'agosto 2022, il presidente Gustavo Petro lo nomina ministro degli interni, incarico che ricoprirà fino all'aprile 2023, data in cui viene nominato ambasciatore della Colombia in Francia.

S.E. Monsignor Martin KREBS, Nunzio Apostolico ottiene l'ordinazione sacerdotale nel 1983 a Roma prima di diventare Vicario parrocchiale a Duisburg in Germania. Dopo aver conseguito il dottorato in diritto canonico presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma nel 1991, è stato nominato in varie nunziature apostoliche in tutto il mondo. Ottiene l'ordinazione episcopale nel 2008 ad Essen Germania e diventa Nunzio apostolico in Guinea e Mali nello stesso anno, poi in Nuova Zelanda e in 10 stati del Pacifico tra il 2013 e il 2018. Dopo un periodo in Uruguay dal 2018 al 2021, Monsignor Krebs è ora accreditato in Svizzera, nel Liechtenstein e a Monaco.

S.E. La signora Guilhermina PRATA ha conseguito due master in Scienze giuridiche, politiche ed economiche e, di conseguenza, ha iniziato la sua carriera come alto funzionario come Direttore dell'Ufficio degli Studi Giuridici nel 1985. Nel 1992 è stata eletta per la prima volta deputata all'Assemblea nazionale dell'Angola. Nel 2008 è stata nominata Ministro della Giustizia, incarico che ha ricoperto fino al 2012 quando è stata nominata Presidente della Commissione per gli Affari costituzionali e legali dell'Assemblea nazionale a Luanda. Nel 2023, Guilhermina Prata è nominata Ambasciatrice straordinaria e plenipotenziaria della Repubblica di Angola in Francia.