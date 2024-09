Domani a Nizza il Campionato del Mondo femminile di Ironman

Domenica 22 settembre 2024, Nizza ospita la finale femminile del Campionato del Mondo IRONMAN, si tratta di un evento di portata mondiale.



La manifestazione consacra il ruolo di Nizza come luogo primario europeo per le gare di triathlon a lunga distanza e destinazione sportiva di primo piano e giunge.



L'edizione maschile si terrà alle Hawaii sull’isola Kailua-Konail il prossimo 24 ottobre 2024, dopo che, lo scorso anno, venne ospitata a Nizza.





Nel 2025, gli uomini torneranno a Nizza mentre le donne si recheranno nelle Hawaii, un’alternanza che si concretizzerà anche nel 2026.



Nizza, con il suo mix unico di mare, montagne e architettura storica, offrirà una cornice eccezionale a questo evento. La città, vera e propria pioniera del triathlon in Francia, mobiliterà l’intera comunità per incoraggiare questi atleti d’élite nella loro ricerca della gloria.



L’Ironman Women’s World Championship di Nizza è più di una semplice competizione sportiva, è una celebrazione della resistenza, della determinazione e del potere delle donne nello sport.



Saranno 1.500 le triatlete che nuoteranno nella Baia degli Angeli, prima di affrontare le strade e le salite della Métropole per poi terminare la prova con la frazione a piedi.



Le disposizioni inerenti la circolazione stradale e la sosta dei veicoli che subiranno forti restrizioni e i percorsi delle atlete sono inseriti al fondo dell’articolo.