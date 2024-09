Il Principato di Monaco rinnova il suo impegno con l'AIEA a favore della lotta contro il cancro

A margine della 68a Conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), svoltasi a Vienna dal 16 al 20 settembre 2024, Isabelle ROSABRUNETTO, Direttore generale del Dipartimento delle relazioni esterne e della cooperazione, ha proceduto martedì 17 settembre 2024, con il Sig. Rafael Mariano GROSSI, Direttore generale dell'AIEA, alla firma di un Accordo di finanziamento a favore dell'iniziativa «Raggi di speranza» per il periodo 2024-2025, rinnovando così l'impegno del Governo del Principato a favore della lotta contro il cancro, una delle principali malattie non trasmissibili su scala mondiale.

Entro il 2030, si stima che ogni anno saranno diagnosticati 24 milioni di nuovi casi di cancro, per un numero di decessi pari a 13 milioni. il 70% dei decessi per cancro si verificherà in paesi a reddito basso e medio.

Il sostegno del Principato di Monaco all'azione dell'Agenzia in materia di lotta contro il cancro contribuisce così a dare una risposta a questi paesi a questa problematica di salute pubblica