Il Monaco Economic Board alla 12ª edizione del Salone Monaco Business

Il Monaco Economic Board ha partecipato attivamente alla 12a edizione del Salone Monaco Business che si è svolto presso il Sea Club del Méridien Beach Plaza. L'occasione per organizzare una conferenza del Club Eco Monaco con il Gruppo Nice-Matin, firmare un accordo di cooperazione con la CCI Provence Alpes Côte d'Azur e mettersi in contatto con gli imprenditori presenti su uno stand doppio condiviso con il suo nuovo partner regionale.

Il Monaco Economic Board è un fedele partner di Monaco Business che, per una giornata, offre l'opportunità agli imprenditori monegaschi e della Costa Azzurra di incontrarsi e partecipare a una serie di conferenze legate all'ecosistema del Principato.

Al termine dell'apertura del salone da parte del Ministro di Stato, Michel Dotta, Presidente del Monaco Economic Board e Philippe Renaudi, Presidente della Camera di Commercio e d'Industria Provence Alpes Côtes d'Azur, hanno firmato un accordo di cooperazione. Un riavvicinamento in continuità con altri accordi firmati negli anni precedenti nello stesso ambito con la Metropoli Nice Côte d'Azur, la CCI Nice-Côte d'Azur, la Camera di Commercio Italiana Nizza, Sophia Antipolis, Côte d'Azur e la Fondazione Sophia Antipolis. "Continuiamo a sviluppare il nostro ancoraggio territoriale per offrire alle nostre aziende nuove opportunità di collaborazione." precisa Guillaume Rose, Direttore Generale Esecutivo del MEB.

Illustrazione di questo accordo formalizzato, le due entità erano presenti su uno stand condiviso e le imprese membri del MEB hanno potuto in particolare mettersi in contatto con la CCI PACA per esigenze a livello regionale. Inoltre, i membri del MEB potrebbero essere invitati a partecipare ad un evento organizzato dalla CCI PACA nei prossimi mesi.

Altro momento forte che segna la presenza del MEB al Monaco Business da diversi anni, la conferenza del Club Eco Monaco organizzata con il Gruppo Nice-Matin. Il tema scelto per questa edizione era «Salute e benessere a Monaco: un sistema esemplare». Moderato da Denis Carreaux, direttore delle redazioni del gruppo Nice-Matin, cinque esperti hanno permesso di scoprire diverse sfaccettature dell'offerta monegasca in questo settore.

- Pierre Lavagna, Presidente Fondatore della clinica Otoneuro Monaco, specializzata in disturbi dell'udito e dell'equilibrio. "Grazie a esperti di alto livello e attrezzature all'avanguardia, da alcuni mesi il nostro stabilimento propone un'offerta di riferimento in questo settore, unica in Europa, completata da lavori di ricerca che contribuiscono alla sua fama ed eccellenza."



- Gilles Chironi, dirige dalla sua creazione nel 2016, l'unità di controllo del Centro ospedaliero Princesse Grace. Questa unità permette di effettuare esami sanitari completi, in un unico luogo, da specialisti riconosciuti in una prospettiva di prevenzione. "I monegaschi e i residenti erano obbligati a recarsi all'estero per questo tipo di prestazioni". Questo è ormai un argomento importante per attirare i turisti facoltosi che desiderano coniugare salute e tempo libero, ma anche per attrarre futuri residenti.

- Catherine Decuyper, ha co-fondato l'Aesthetic & Anti-Aging Medecine World Congress; un evento che si svolge nel Principato dal 2007 e attira ogni anno circa 15.000 partecipanti. "Monaco è apparso come un'evidenza per il suo lato internazionale e la sua popolazione benestante e sensibile a questo settore. Ma ci siamo anche resi conto che questo rispondeva alla volontà del Principato di promuovere una medicina all'avanguardia."

- Louis Stark, Direttore dell'Hôtel Hermitage e delle Thermes Marins di Monte-Carlo SBM: "I primi bagni di mare sono apparsi nel 1860 a Monaco, oggi le nostre strutture rappresentano 6600m2 di attrezzature dedicate al benessere, allo sport e al relax con un centinaio di dipendenti in una ventina di mestieri (...). Possiamo rispondere alle richieste degli sportivi professionisti sia per la preparazione che per il recupero, in collaborazione con altri stabilimenti del Principato, è uno dei nostri punti di forza."

- Michael Cohen, fondatore di Brain NET. Incubata da MonacoTech, la startup offre applicazioni che possono rivelare anomalie anche in fasi precliniche di diverse malattie neurologiche che non vengono rilevate con un esame tradizionale. "Brain Net è il crocevia tra la mia attività di neurologo e la mia passione per la tecnologia".

Nel corso delle discussioni, è emerso che esistono numerose passerelle tra i vari istituti monegaschi di questo settore, noti per le loro prestazioni e il loro rigore. Elementi chiave per l'attrattiva del Principato.

In conclusione, questa edizione di Monaco Business ha rappresentato per il MEB una nuova opportunità di favorire le opportunità di scambi con l'estero, di mettere in contatto i dirigenti d'impresa e di promuovere il dinamismo economico di Monaco. Insomma, un concentrato delle sue missioni.