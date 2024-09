Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Le Grand Départ

Dal 26 al 28 settembre 2024,ore 20,30

Théâtre Le Tribunal



2e édition Festival international Trompettissimo

Dal 27 al 29 settembre 2024 ore 10

Conservatoire de Musique



Grande braderie de Juan-les-Pins

Dal 27 al 29 settembre 2024, dalle ore 10

Baie de Juan-les-Pins



3e salon des loisirs créatifs autour du fil

Dal 27 al 29 settembre 2024, ore 10

Espaces Fort Carré



Improvisation

Domenica 29 settembre 2024 ore 20,30

Théâtre Antibéa



Esposizioni

Fino al 27 settembre 2024 - Le partage du sensible - Fondation Hartung-Bergman

Fino al 27 settembre 2024 - Regards croisés sur le Cap d’Antibes - Office de tourisme d'Antibes Lacan

Fino al 29 settembre 2024 - Sportifs !! - Claude Serre - Musée Peynet et du dessin humoristique

Fino al 05 octobre - Exposition Geste Céleste de Nicolas Lavarenne - Remparts et vieil Antibes

Fino al 27 ottobre 2024 - Exposition Joan Miro. Chef-d'oeuvre de la collection Nahmad - Musée Picasso



Visite guidate

Visita guidata della vecchia Antibes in francese – Tutti i martedì ore 10

Balade Nature sur le sentier du Littoral - Venerdì 27 settembre ore 9,30



BEAULIEU SUR MER

Giornata mondiale della pulizia

Sabato 28 settembre 2024 dalle 9:30 alle 11:30.

Plage de la Petite Afrique

Plage de la Petite Afrique



Mostra di Evamarc’h – L’atelier Beaulieu-sur-Mer

Fino al 28 Settembre 2024

L'Atelier - Beaulieu-sur-Mer

50 bd Maréchal Leclerc



CAGNES SUR MER

EXPOSITION ” PARLEZ-LEUR D’AMBRE, DE MÉTAL, ET DE VIE”

FINO AL 12 DICEMBRE 2024

Musée du Bijou Contemporain

Place du Château - Haut-de-Cagnes



CANNES

Animations, Notre quartier en fête

Venerdì 27 settembre 2024

Horaire(s) :

De 16h30 à 19h30

Marché provençal de La Bocca

Place Paul Roubaud



Opération "Nettoyons la nature"

Sabato 28 settembre 2024

Horaire(s) :

De 15h30 à 17h

Basse vallée de la Siagne, chemin du Béal, Cannes La Bocca



Salon et congrèsProfessionnels

TFWA World Exhibition & Conference 2024

Da domenica 29 septembre 2024 a giovedì 3 ottobre 2024

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



Piétonisation du boulevard du Midi-Louise Moreau

Domenica 29 settembre 2024

Horaire(s) :

De 9h à 17h30

Boulevard du Midi-Louise Moreau, Cannes (de la section du chemin de la Nadine à la rue de la Verrerie)



Concert, Moments musicaux de Forville

Au kiosque des allées de la Liberté

Domenica 29 settembre 2024

Horaire(s) :

De 11h30 à 12h15

Kiosque à musique

Allées de la Liberté - Charles de Gaulle



Parcours d'orientation sur l'Île Sainte-Marguerite

Lunedì 30 settembre 2024

Horaire(s) :

Départs à 9h et 14h

Parcours d'orientation organisé par le CPIE de :

9h30 à 12h

14h30 à 17h

Départ du bateau (Quai Laubeuf, Cannes) à 9h et 14h.

Inscription obligatoire au 04 89 82 20 10

Île Sainte-Marguerite



Animations, Visite de la station d'épuration Aquaviva

Martedì 1° ottobre 2024

Horaire(s) :

10h30 et 14h

Station d'épuration Aquaviva, 783 Avenue Gaston de Fontmichel, Mandelieu-la-Napoule



Lecture d'histoires pour tout-petits

Mercoledì 2 ottobre 2024

Horaire(s) :

10h30

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



Visite du quartier Pointe Croisette

Mercoledì 2 ottobre 2024

Horaire(s) :9h30

parking Palm Beach, Cannes (rendez-vous face à l’oratoire de la Croix)



EXPOSITION, L'ÉVASION DU MARÉCHAL BAZAINE

Fino al 30 settembre 2024

Tous les jours de 10h à 17h45

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



Exposition, Les avaloirs peints de Cannes

Fino a sabato 12 ottobre 2024

Horaire(s) :

Mar, Mer, Jeu et Sam : 10h - 18h

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



Exposition - Les opérations de 1944 illustrées par des timbres et documents philatéliques

Fino a giovedì 17 ottobre 2024

Horaire(s) :

Jeudi : de 18h à 20h

Dimanche : de 9h30 à 12h30

Église protestante unie de Cannes

7 rue Notre-Dame



EXPOSITION, BOTTLED SEA 2124

L'univers plastique de George Nuku

Fino a domenica 17 novembre 2024

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



CASTELLAR

Workshop e formazione sui "muri a secco" a Castellar

Sabato 28 settembre

Castellar



EZE

Mostra Alain Garcia

Fino al 7 Ottobre 2024

Vero appassionato di disegno e di viaggi, Alain Gracia ha riportato materiale dai suoi vagabondaggi per dare vita alla sua visione del mondo e delle cose. Per lui arte e viaggio si fondono perché ai suoi occhi la creazione è un “viaggio vivo di espressione personale”, una scoperta continua più che un passatempo.

Il suo gusto per il disegno si manifesta nei suoi acquarelli attraverso composizioni, spesso molto architettoniche, con prospettive interessanti e complesse. Supportato da una tavolozza di tonalità espressive ispirate alla cultura dei luoghi visitati. I dipinti di Alain Garcia ci offrono una panoramica della sua attività artistica e delle sue fonti di ispirazione che aiutano a definire la sua identità artistica.

E una delle potenti forze ispiratrici della vita e dell'opera artistica di Alain Garcia, sempre onnipresente, nell'acqua e nel mare, sia a Venezia che in Vietnam, nei suoi ricordi o nelle sue gite in barca, nelle sue immersioni o anche nei suoi dipinti sempre al mare e acqua. E in fondo l’acquerello non è soprattutto un lavoro con l’acqua per far risaltare il colore e la luce?

Eze



ISOLA

Ginnastica su sedia e Iniziazione alla meditazione

Mercoledì 2 ottobre 2024.

14.30 Ginnastica su sedia e introduzione alla meditazione nell'ambito della Settimana Blu/ CCAS

Foyer del villaggio Isola

Isola



LE BROC

EXPOSITION DE STÉPHANE BOLONGARO: “TOTOR”

FINO AL 30 SETTEMBRE 2024

Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. tranne 14 luglio e 15 agosto.

La Galerie du Portal

1 Place V. Masseglia



LEVENS

Fête des Jeunes Agriculteurs

Sabato 28 settembre 2024

Orari di apertura il sabato dalle 9:30 alle 18.

Grand Pré



MENTON

"Profumi: quali ingredienti? Condotto da Elisabet Dunach

Giovedì 26 settembre

L'Odyssée Bibliothèque Municipale -

Palais de l'Europe 8 avenue Boyer



Venerdì 27 settembre da 19:00 a 20:30

Cine-concerto

Film e concerto con Thierry Terranova (chitarrista/cantante) e Yves Gasiglia, documentarista e specialista di cinema.

L'Odyssée Bibliothèque Municipale -

Palais de l'Europe 8 avenue Boyer 06500 Menton



Stagione artistica del Casino Barriere 2024 - 2025 - L'amante in costume da bagno

Sabato 28 settembre

Casino Barrière Menton

2 bis avenue Félix Faure



Festa di San Michele

Domenica 29 settembre da 09:45 a 16:00

Basilique Saint-Michel Archange Place de l'Eglise



Visita guidata: Giardino del Palais de Carnolès

Palais de Carnolès 3 Avenue de la Madone



Visita guidata del Jardin Maria Serena

Lunedì10:00 - 11:30

Martedì10:00 - 11:30

Martedì15:00 - 16:30

Mercoledì10:00 - 11:30

Venerdì10:00 - 11:30

Sabato10:00 - 11:30

Sabato15:00 - 16:30

Domenica10:00 - 11:30

Jardin maria serena

21 Promenade Reine Astrid



Visita guidata: giardino della Serre de la Madone

Fino al 30 settembre 2024

Martedì - 10:30 - 12:00

Giovedì - 10:30 - 12:00

Domenica -15:00 - 16:30

Jardin Serre de la Madone 74 Rte du Val de Gorbio



A Casa dou Païgran - Mostra: Mentone nel tempo

Tradizione e folclore

Fino al 20 ottobre 2024

Sabato 14:00 - 18:00

Maison des Arts et Traditions Populaires 5 rue Mattoni 06500 Menton



La Citronneraie ©

Visita guidata e/o commentata

Ogni giovedì dal 1 gennaio 2024 al 31 ottobre 2024

La Citronneraie



Visite guidée de l'exposition "Le Château des illusions"

Fino al 18 novembre

Aperto il lunedì e il sabato

Musée Jean Cocteau—le Bastion Quai Napoléon III



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau

Musée du Bastion Jean Cocteau Quai Napoléon III



Visita Guidata del Limone di Mentone

Tutto l'anno dal martedì al sabato

10:00 - 12:00 14:00 - 17:00

Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan



MONACO

Exhibition - "Art Collect ACT-IV"

Fino a venerdì 27 settembre 2024

Espace 22

24 Bd d'Italie



Evento - "33e Monaco Yacht Show"

Fino a sabato 28 settembre 2024, Port Hercule di Monaco

Port Hercule de Monaco



OPMC - "Recital by Colin Pütz"

Domenica 29 settembre 2024, alle 15h

Opéra Garnier Monte-Carlo

Place du Casino



Exhibition - "Pasolini in Chiaroscuro"

Fino a domenica 29 settembre 2024

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exhibition - "Concrete beaches, artificial landscapes"

Fino a lunedì 30 settembre 2024

Collect|MC

20 Bd de Suisse



Exposition - "Les Géants des Glaces"

Fino a domenica 6 ottobre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exhibition - "The Ice Giants"

Fino a domenica 6 ottobre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exhibition - "Miquel Barceló, Oceanographer"

Fino a domenica 13 ottobre 2024

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Environment - "Monaco Zero Cigarette Butts"

Fino a domenica 13 ottobre 2024

Principato di Monaco



Gastronomie - "150 ans des Caves de l'Hôtel de Paris"

Fino a giovedì 31 ottobre 2024

Monte-Carlo SBM Resort

Principauté de Monaco



Exposition - "Lascaux à Monaco"

Fino a giovedì 21 novembre 2024

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "Polar Mission"

Fino martedì 31 dicembre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Il Principe e il Mediterraneo"

Fino al 31 dicembre 2024

In occasione delle celebrazioni per il centenario del Principe Ranieri III (1923-2023), il Museo Oceanografico presenta la nuova mostra permanente dal titolo "Il Principe e il Mediterraneo". Attraverso questa mostra, l'Istituto Oceanografico rende omaggio al legame indefesso che univa il Principe Ranieri III all'Oceano, e in particolare al Mediterraneo. I visitatori sono invitati a salire a bordo della sua barca Deo Juvante II. Guidati dalla voce di S.A.S. la Principessa Stéphanie, si muoveranno attraverso quattro spazi esplorativi e intimi, scoprendo una dopo l'altra le diverse sfaccettature di questo Principe appassionato del Mare Nostrum.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exhibition - "The Early Days of Télé Monte-Carlo, 1954-1974?"

Fino a venerdì 31 gennaio 2025, dalle 10h alle 17.30

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

Le Roi est mort, Teatro

Da venerdì 27 a sabato 28 settembre 2024 alle 20:30.

Domenica 29 settembre 2024 alle 18.

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



Un temps de chien, Teatro

Venerdì 27 settembre 2024 alle 21.

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



The Locos, Concerto

Venerdì 27 settembre 2024 alle 21.

Nell'ambito del festival Clown Power, Panda-Events, l'associazione Gorgomar, in collaborazione con 109 e la città di Nizza presentano The Locos.

Fondati nel 2005 da Pipi, ex cantante e showman emblematico degli Ska-P, The Locos è un riferimento essenziale dello ska-punk. Con due album e diversi singoli pubblicati di recente, la loro musica energica e festosa è un vero e proprio invito a ballare. Conosciuti per le loro esibizioni teatrali viscerali e colorate, i Locos hanno conquistato un pubblico fedele in Spagna e oltre. Nell'ambito del loro tour francese, Pipi e il suo gruppo ripercorreranno la sua leggendaria carriera con gli Ska-P, con uno spettacolo esplosivo che delizierà i fan dello Ska!

Le 109

89 Route de Turin



Les Voix de Gaïa, Concerto

Venerdì 27 settembre 2024 alle 20.

Canzoni polifoniche da tutto il mondo.

4 voci femminili in un viaggio attraverso canzoni popolari tradizionali (dai Balcani, dall'Europa dell'Est, dall'Africa, dal Brasile, dalla Grecia...), accompagnate da un percussionista e da una ghironda.

Tra autenticità e modernità.

Un itinerario ricco di colori e di scoperte, un vero e proprio invito a viaggiare e a staccare la spina. La varietà dei paesaggi sonori e dei ritmi è un inno alla diversità delle culture e dei popoli.

Voci e percussioni : Laura Garrato, Marie-Hélène Pillone, Caroline Indjein

Ghironda e voce : Pascale Paolini

Percussioni : Bruno Desbiolles

Salle Jean Vigo

Espace Magnan

31, rue Louis de Coppet



Face À Face / La Fille De Madame Angot, Opera

Venerdì 27 settembre 2024 alle 18.

Un affascinante dietro le quinte dell'opera comica La Fille de Madame Angot, presentato in esclusiva dal direttore d'orchestra Chloé Dufresne e dall'attrice Lise Labro.

Contemporaneo o classico? Dramma o commedia?

Se siete ancora indecisi o semplicemente curiosi, l'Opéra de Nice vi invita a incontrare i maestri dello spettacolo qualche giorno prima della prima, all'Artistique.

Condivideranno con passione la loro interpretazione e la visione del loro lavoro e vi daranno un assaggio dello spettacolo.

Gli incontri sono organizzati da ARON e presentati da André Peyrègne.

l'Artistique, Centre d'arts et de Culture

27 bd Dubouchage



La Méridienne, Spettacolo

Venerdì 27 settembre 2024.

Sabato 28 settembre 2024.

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



Gérard Baste & The Slip Squad – Joe la mouk, Concerto

Venerdì 27 settembre 2024 alle 19.

Concerto di Gérard Baste & The Slip Squad e Joe la Mouk.

Stockfish

5, avenue François Mitterrand



Festival Clown Power

Da venerdì 27 a domenica 29 settembre 2024.

Clown Power è un festival conviviale che non offre solo clownerie, burlesque e circo: è un luogo di incontro, un momento in cui le persone possono parlare, incontrarsi, mangiare e, soprattutto, ridere.

Oyé, oyé coraggiosi, giovani e meno giovani!

Il festival CLOWN POWER è tornato per deliziare il vostro osso divertente.

Per questa terza edizione, vi commuoverete, vi scuoterete e vi divertirete.

Il ritorno dei clown vi aspetta (ed è gratuito!). Con o senza naso, da soli o in duo/trio, con lo chignon o senza capelli, hanno un solo obiettivo: cambiarvi la vita. Il clown è un poeta del disordine, una sorta di creatura disadattata che ci fa vedere la vita con gli occhi dei bambini. Ci ricorda la fragilità della vita e la nostra incapacità di afferrarla. È questo disordine che si diffonde tra il pubblico, scosso da risate fragorose.

Divertitevi, sono qui solo per voi!

Le 109

50 bd Jean-Baptiste Vérany



Alborosie, Concerto

Sabato 28 settembre 2024 alle 20.

Tuffatevi nel mondo del reggae con Alborosie a Nizza! Un concerto vibrante che promette di riunire gli amanti della musica. Venite a godervi questa esperienza unica!

Théâtre Lino Ventura

168 bd de l'Ariane



Ma vie en magie, Spettacolo

Sabato 28 settembre 2024 alle 21.

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Karine Dubernet dans Perlimpinpin

Sabato 28 settembre 2024 alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 Rue Paganini



Prom’Swim 2024, “Tout nice nage”

Competizione sportiva

Domenica 29 settembre 2024 alle 8.

Affronta la sfida di nuotare attraverso la Baie des Anges.

Domenica 29 settembre 2024, venite a nuotare in acque libere nelle mitiche Baies des Anges a Nizza! In programma 5 gare individuali di distanze crescenti: 500 m, 1 km, 2 km, 5 km e 10 km.

Lo spirito di questo evento sportivo all'aria aperta è quello di permettere ai nuotatori di divertirsi partecipando ad uno o più eventi di nuoto in acque libere nell'ambiente privilegiato della Baie de Anges a Nizza.

Ci vediamo da sabato 28 settembre 2024 al villaggio animazione Prom'Swim, Promenade des Anglais a Nizza, spiaggia di Ponchettes, vicino a Cours Saleya e al suo imperdibile mercato dei fiori!

Partecipa alla grande festa del nuoto in mare iscrivendoti all'ottava edizione del Prom'Swim di Nizza, ultima tappa dell'EDF AQUA Challenge 2024!

Plage des Ponchettes



EXPOSITION : MIRÓMATISSE. AU-DELÀ DES IMAGES

FINO AL 29 SETTEMBRE 2024

La Fundació Joan Miró di Barcellona e il Musée Matisse di Nizza hanno unito le forze per organizzare una mostra dedicata al rapporto tra le opere di Henri Matisse e Joan Miró.

Partendo da una panoramica biografica, la mostra ripercorre i momenti decisivi in cui la visione comune dei due artisti è stata particolarmente produttiva: l'esplorazione del fauvismo da parte di Miró tra la fine degli anni Dieci e l'inizio degli anni Quaranta e lo stimolo fornito a Matisse dall'opera di Miró a partire dalla metà degli anni Trenta.

La mostra presenta le loro pratiche comuni, contrapponendo l'assassinio della pittura di Miró all'estetica decorativa di Matisse: libri illustrati, grandi composizioni monumentali e un "faccia a faccia" finale tra grandi opere di valore testamentario di ciascuno dei due artisti.

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



EXPOSITION BERTHE MORISOT À NICE, ESCALES IMPRESSIONNISTES

Fino al 29 settembre 2024, ogni giorno.

La mostra fa parte del programma pluriennale del Musée des Beaux-Arts, che esplora la realtà e la qualità della scena artistica di Nizza, città cosmopolita per eccellenza durante la Belle Epoque.

L'opportunità di realizzare un progetto di questa portata è nata dall'iniziativa del Musée d'Orsay "150 anni di Impressionismo", legata alla mostra Paris 1874: Inventing Impressionism, che celebra questo anniversario fondamentale.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



Thomas Anders, Concerto

Martedì 1° ottobre 2024 alle 20.

Una sorpresa per chi è ancora giovane! Thomas Anders torna a sorridere dai manifesti della vostra città!

È difficile da credere, ma la musica dei Modern Talking, re del dancefloor anni '80 e interpreti di successi ineguagliabili nel corso dei decenni, ha già circa quarant'anni! Ebbene, con tutta questa esperienza sul palco, e ancora in piena forma, l'elettrizzante concerto sarà presentato dall'impareggiabile Thomas Anders in persona!

Con la sua voce inimitabile e la sua energia contagiosa, Thomas Anders ha inciso il suo nome negli annali della storia della musica. Dai successi in classifica dei Modern Talking come "You're My Heart, You're My Soul" e "Cheri Cheri Lady", al successo da solista con album di platino come "STRONG" e "Cosmic", Thomas Anders incarna la quintessenza della forza musicale. Con oltre 125 milioni di CD venduti in tutto il mondo, più di 420 dischi d'oro e di platino e una serie di prestigiosi premi tra cui il "Bambi", il "World Music Award" e l'"ECHO", Thomas Anders è una vera e propria icona della scena musicale.

Ma la sua carriera non si ferma qui! Incantando il pubblico dei concerti sold-out in tutto il mondo con i suoi classici senza tempo e le sue performance dinamiche, è venuto a Parigi 5 anni fa, lasciando a chi non ha potuto assistere al concerto il desiderio di esserci stato. Ecco quindi la promessa di una sorpresa per tutti i fan e gli amanti della cultura pop mondiale: 4 concerti in Francia da non perdere, perché al prossimo anniversario mancano solo dieci anni! Andate su sovaproduction.com o nella vostra biglietteria preferita per prenotare l'atmosfera festosa e rigenerante degli anni '80!

Palais Nikaia

163 Boulevard du Mercantour



La fée aux gros yeux, Teatro

Martedì 1° ottobre 2024.

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



L’image_Satellite 2024, Esposizione

Fino al 12 Ottobre 2024

Le 109

89 Route de Turin



EXPOSITION – PETITE HISTOIRE DE LA BIODIVERSITÉ – QUAND LES LEGO® S’EN MÊLENT

Fino al 10 novembre 2024

Il Museo vi invita a una passeggiata naturalistica attraverso la pianura e la costa per scoprire i "tesori" di biodiversità di questa regione, famosa in tutto il mondo per i suoi paesaggi per metà marini e per metà alpini.

La mostra è concepita come una passeggiata naturalistica dalla costa alle Midlands, alla scoperta dell'incredibile biodiversità della nostra regione, rinomata per la bellezza dei suoi paesaggi. Un tesoro naturale ricco ma fragile. Sono esposti mammiferi (lupi, caprioli, cinghiali, camosci, ecc.), uccelli (rapaci, trampolieri, passeriformi, ecc.), rettili e insetti, ma anche piante e funghi, oltre a una vasta gamma di minerali, rocce vulcaniche, puddinghe, ecc.

Muséum d'Histoire Naturelle

60, boulevard Risso



Un animal de compagnie, Teatro

Fino al 7 Dicembre 2024

- Samedi 28 septembre - 18h

- Samedi 12 octobre - 18h

- Samedi 23 novembre - 18h

- Samedi 7 décembre - 18h

Théâtre Bellecour

14, Rue Trachel



Affaire de bobar, Spettacolo

Fino all'11 Dicembre 2024

Stockfish

5, avenue François Mitterrand



L’Impasse Comedy Club, Teatro

Fino al 18 Dicembre 2024

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



Ils s’aiment, Teatro

Fino al 28 Dicembre 2024

Représentations :

- Samedis 5 et 19 octobre - 18h

- Samedi 2, 16 et 30 novembre - 18h

- Samedis 14 et 25 décembre - 18h

Théâtre Bellecour

14 Rue Trachel



Exposition La plénitude du vide – Art du bambou au Japon

Fino al 5 Gennaio 2025

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



Toi qui es psy, Teatro

Fino al 19 Gennaio 2025

Spettacoli:

- Venerdì 18 ottobre - 21:00

- Martedì 24 dicembre - 21:00

- Giovedì 26 dicembre - 20:30

- Domenica 19 gennaio - ore 11.00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



La vérité si je mens… ta liste ?, Spettacolo

Fino al 23 Maggio 2025

Zatanna ti porta con sé alla scoperta di un universo misterioso e magico dove verità, bugie... e liste si mescolano!

Uno spettacolo per tutta la famiglia in cui rimarrai sorpreso dalle sue performance di mentalismo originali, interattive e divertenti.

Con Zatanna.

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Sexe, magouilles et culture générale, Teatro

Fino al 30 Maggio 2025

Spettacolo di Laurent Baffie, regia di Sébastien Morena.

Théâtre de l'Alphabet

19 Rue Delille



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)

Tutto l'anno 2024 - Aperto tutti i giorni

Avenue Raymond Poincaré



SAINTE AGNES

Giornate europee del patrimonio: Visita al Forte di Sainte Agnès

21 settembre > 22 settembre

1 Place du Fort



SAINT DALMAS LE SELVAGE

Journées européennes du Patrimoine : Saint Dalmas le Selvage

Sabato 21 settembre 2024 dalle 10 alle 17.

Bureau d'Information Touristique de Saint-Dalmas-le-Selvage

Maison de Pays



SAINT JEAN CAP FERRAT

EXPOSITION EN PLEIN AIR “CAP SUR L’ART !” D’ALFRED BASBOUS

FINO AL 13 OTTOBRE 2024

Dans le village



Exposition “Masters of Arts”

Fino al 13 Ottobre 2024

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



EXPOSITION EN PLEIN AIR “SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, 120 ANS D’HISTOIRE”

FINO AL 17 NOVEMBRE 2024

Dans le village



SAINT LAURENT DU VAR

Les boucles Laurentine 2024

Domenica 29 settembre 2024.

24ª edizione delle boucles laurentine. Corsa di 5 o 10 km alle 9.00. Gara per bambini alle 11.00. Iscrizione obbligatoria.

Centre Commercial Cap 3000

Avenue Eugène Donadeï



SAINT MARTIN VESUBIE

Conférence – “Le sens du goût et de l’odorat”

Sabato 28 settembre 2024 dalle 16 alle 17:30.

Médiathèque départementale annexe

52 Bd Lazare Raiberti



SOSPEL

Visita guidata di Sospel

Giovedì 26 settembre a 14:30

Bureau d'information touristique de Sospel

1, place Saint-Pierre



Miss Lulu et p'tit Pierre

Sabato 28 settembre a 20:30

Cinéma d'hier et d'aujourd'hui

Chapelle des Pénitents Rouges Place Saint-Michel



20a Notte del paese mentonese

Sabato 28 settembre da 10:00 a 14:00

Place des Platanes



Vide greniers

Domenica 29 settembre da 08:00 a 18:00

Manifestazioni commerciali

Mercatino dell'usato

Place des Platanes



T ENDE

Exposition "Sur la route. L'histoire millénaire des voies de communication de la Roya"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947

Sabato 31 agosto



TOURRETTE LEVENS

Exposition "Après la pluie"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



VALDEBLORE

Randonnée Spectacle “Habiter le Monde”

Sabato 28 settembre 2024 dalle 11 alle 16:30.

Randonnée spectacle par la Cie Reveïda "Habiter le Monde"

Rendez-vous Office de tourisme métropolitain Valdeblore La Colmiane

La Colmiane



VENCE

VILLEFRANCHE SUR MER

Mostra degli artisti di Villefranche

Fino al 29 settembre 2024

Orari di apertura ogni giorno dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18.

Esposizione di diverse opere e diversi stili.

Inaugurazione martedì 17 settembre, ore 17:30.

Foyer de l'Auditorium

La Citadelle

Place Emmanuel Philibert



