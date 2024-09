Haut de Cagnes: una giornata dedicata all’arte in festa

A Cagnes sur Mer è stato creato un evento mensile “forte”, con l'obiettivo di mettere in evidenza gli artisti e «Far rinascere la piccola Montmartre di un tempo».

La festa illumina i vicoli del vecchio borgo di Cagnes-sur-Mer ed offre uno spettacolo artistico accattivante.

Ogni prima domenica del mese, la città di Cagnes-sur-Mer offre una programmazione ricca di musica, animazioni e scoperte artistiche ed attira appassionati d'arte e famiglie in cerca di intrattenimento culturale.



In programma, domenica 6 ottobre 2024, incontri unici e laboratori di iniziazione artistica per tutta la famiglia.





Mostre

Ore 15: visita flash della mostra «Notes Interdites»

Installazioni immersive nel cuore della musica con fotografie, sculture e suoni dell'artista Gérard Taride - Château-musée Grimaldi.



Mostra «Parler-leur d’ambre, de métal et de vie»

In occasione della Stagione della Lituania in Francia, 12 artisti lituani espongono al Musée

du Bijou contemporain. Esposte anche opere realizzate dal 1990 ad oggi, provenienti dalle collezioni del museo nazionale d'arte della Lituania e dei creatori stessi. Musée du Bijou contemporain.



Mostra «Poésies fluides » - Mostra collettiva - MDAC / Maison des artistes de Cagnes



Mostra «Vestiges» - Un'esposizione dedicata agli artisti di Haut-de-Cagnes e agli artisti invitati. Attraverso opere uniche, gli artisti partecipanti desiderano propongono uno sguardo sulla «città vecchia» medievale. Disegnano la forma di «Kan», che significa etimologicamente «luogo abitato su una collina arrotondata», ne rivelano le tracce e ne delineano il suo futuro ancora da costruire. Un'immersione artistica che invita ad andare a perdersi nel labirinto di vicoli. Mairie annexe du Haut-de-Cagnes



«Le musee numerique hors les murs» - Ore 11-18 (in streaming): proiezione di una selezione di opere di artisti famosi che hanno soggiornato e dipinto a Cagnes-sur-Mer, come Renoir, Soutine e Modigliani. Ore 11.30-13 e 14.00-17.30: visite flash dell'esposizione. Ore 14h30-17h: prova dei caschi di Realtà Virtuale con il film «Âme de chanteur», passeggiata poetica a 360 gradi tra il Palais Garnier e l'Opéra Bastille, attraverso i ricordi di Timothée Varon, baritono dell’Accademia dell'Opera nazionale di Parigi. A partire dai 7 anni. Maison Commune.



Concerto

Ore 15h30 - Les Dimanches musicaux du Haut-de-Cagnes

Notes d’automne col Duo Gioia: Anne-Marie Biagioli (flûte traversière) & Nicolas Pélissier (piano) e la partecipazione di Nicole Biagioli, soprano dans «Notes d’automne».



Visite guidate

Salle de garde de l’Hôtel Château Le Cagnard – Ore 11 partenza dal Château



Château-musée Grimaldi

Gratuita la prima domenica di ogni mese - Dalle ore 10 alle 18



Eglise Saint-Pierre

Del XIII secolo ampliata nel XVI e XVIII secolo, restaurata nel 2017 - Visita libera



Chapelle Notre-Dame de Protection

Dal XV e XVII secolo, classificata come monumento storico, una nuova illuminazione permette di (ri)scoprire gli affreschi del XVI secolo che adornano le pareti del coro. Visita libera



Ore 11 - Visite artistique et patrimoniale : découverte du Haut-de-Cagnes et de ses artistes! - Apputamento allo Château



Ore 14 - Visite de l’école du Vieux-Bourg – Appuntamento davanti alla scuola



Attività per la famiglia

Ore 11-15 : Avec le Cercle des Amis – Iniziazione alle bocce quadrate



Ore 11h-18h - Avec la ludothèque – Grandi giochi in Ludoteca



Parcours De Photographies Pixelisées – Dalle 14 alle 17 - Atelier pixel’art – Appuntamento in Place du Château





Per questa nuova edizione, tanti gli artisti da incontrare in luoghi diversi

ATELIER Mattéoda – Jacqueline Mattéoda, artiste

ATELIER BORNETTO - Virginie Bornetto, Peintre en décors

ATELIER ESTY – Esty Grossman, Orfèvre – Invitée : Fabienne Roz, Sculptures de lumières

L’ŒUVRE AU NOIR – Atelier de Gravure

ATELIER IWAHANA – Yuka Iwahana, restauratrice d’art

LE PRESSOIR ATELIER-GALERIE - SETCH, peintres et sculpteurs - Slava Rogin, Linograveur - Oli Romanelli, Photographe

Jane Cros, peintre – SYLB, Peintre – Shandi Bouscatier, Bijoutier

LA CRYPTE – Alice Magnin, Bijoutière Joaillière – Silvina Carbone, Céramiste

Artiste invitée : Francesca Messina - Artiste visuelle et textile

L’AMUSEE – Slavan Rogin – Linograveur

ESPACE SILVY – Gen, peintre

LE LAVOIR – Artiste invitée : Myriam Theveniaud, brodeuse d’art – Véronique Pépin, plasticienne, parurière florale

ATELIER SANDY H – Sandra Haller, Peintre

Aussi : TERRAIO – Poteries anciennes de Vallauris



Al fondo dell’articolo il programma completo.