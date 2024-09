L'arte di Houda Bakkali esposta in Arabia Saudita

L'Alliance Française dell'Arabia Saudita espone il colorato lavoro di Houda Bakkali. Sotto il titolo “Felicità”, la mostra fonde arte virtuale, realtà aumentata e opere fisiche che saranno esposte in diverse sedi della leggendaria istituzione francese. Tra questi, alcune delle opere più riconosciute di Bakkali hanno ispirato e presentato in diverse mostre a Monaco e Italia.

Questa mostra cerca di esemplificare il potere dell’arte digitale di rompere i confini spaziali, temporali e generazionali, creando sinergie tra pubblici diversi e rendendo l’arte non solo senza tempo, ma anche universale, vicina e comprensibile attraverso diversi formati, spazi e tecniche. Lo sguardo femminile, il colore e i messaggi di speranza mostrati attraverso le tele di Bakkali si fondono con contenuti informativi sul valore delle nuove tecnologie applicate all’arte.

“Sono molto grato all’Alliance Française dell’Arabia Saudita per aver presentato la mia arte con tanto rispetto e professionalità.Questa è la mia prima mostra in questo Paese, un'esperienza davvero speciale, piena di entusiasmo, in cui condivido il mio lavoro, il mio processo creativo e le mie motivazioni, guardando al futuro con entusiasmo, cercando nuovi modi per condividere la creatività e diffondere la cultura del il futuro, che viene disegnato come una perfetta combinazione tra la nostra eredità e le tendenze più dirompenti. "Sono molto grato per la calorosa accoglienza nel mio lavoro e per questa opportunità unica", afferma Bakkali.

L'Alliance Française dell'Arabia Saudita è un punto d'incontro per la formazione e l'innovazione nella regione ed è il miglior esempio di diffusione della cultura, dell'innovazione e dell'arte attraverso la diversità e una visione universale, con un'ampia offerta culturale che spazia dalle mostre d'arte, alle workshop, concerti, incontri culturali, dibattiti e conferenze in cui si fondono i protagonisti della cultura e della formazione francofona, locali e internazionali, essendo l'esempio perfetto dell'essenza dell'Alliance Française, è un'istituzione con più di 140 anni di eredità e più di 800 località in tutto il mondo che rappresentano la diversità e la ricchezza della cultura francese.

La mostra Bakkali, organizzata dall'Alliance Française dell'Arabia Saudita, si unisce ad altre mostre che Bakkali attualmente ha in diverse sedi in diversi paesi come Emirati Arabi Uniti, Colombia, Messico, Guatemala, India o Indonesia, è un esempio della versatilità dell'arte digitale.

La capacità di condividere sinergie con pubblici diversi nel mondo senza confini, senza limitazioni temporali o generazionali. Attraverso l'arte fisica, la realtà aumentata, la multimedialità e i contenuti immersivi. I visitatori potranno ammirare alcune opere di Bakkali e anche contenuti informativi sugli usi e le utilità delle nuove tecnologie applicate alla tela.