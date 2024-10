Da New York a Nizza si mobilitano i sindaci delle località costiere per affrontare l’innalzamento dei mari

Durante la 79a Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, si è tenuta, per la prima volta, una plenaria di alto livello dedicata alle sfide dell’innalzamento del livello del mare.

Nel corso del vertice, il Centro globale per la mobilità climatica ha annunciato ufficialmente il suo sostegno al lancio della futura coalizione “Ocean Rise & Coastal Resilience”.

L’annuncio trova eco a Nizza, dove 18 sindaci di città costiere hanno firmato la Dichiarazione Sea'ties della Piattaforma Oceano e Clima, chiedendo un maggiore sostegno da parte della comunità internazionale per sostenere il loro adattamento all'innalzamento del livello del mare.

Il lancio della Coalizione, presieduta dal sindaco di Nizza, Christian Estrosi, avrà luogo nel quadro della terza Conferenza oceanica delle Nazioni Unite (UNOC3), co-organizzata da Francia e Costa Rica e segnerà il culmine della conferenza globale.



Ponendo questo tema al centro delle sue priorità di azione, la comunità internazionale afferma la propria determinazione a rafforzare il multilateralismo e la cooperazione per offrire soluzioni tangibili alle comunità costiere, direttamente minacciate dall’innalzamento del livello del mare.



La mobilitazione internazionale ha avuto eco a Nizza, città nella quale, durante il Summit sul clima di Nizza, 18 sindaci hanno firmato la Dichiarazione Sea'ties .

Lanciata dalla Ocean & Climate Platform durante il One Ocean Summit del 2022, questa Dichiarazione chiede un maggiore sostegno da parte della comunità internazionale per facilitare l’adattamento delle città che sono in prima linea nell’affrontare l’innalzamento del livello del mare.

Oggi riunisce 70 sindaci e governatori di città e territori costieri di tutto il mondo, da New Orleans a Nizza, passando per Lagos e Auckland.



Da New York a Nizza, l'annuncio di questa nuova partnership con il Centro Globale per la Mobilità Climatica e la grande mobilitazione dei sindaci delle città costiere segnano un passo fondamentale nella creazione della Coalizione di città e regioni che sarà lanciata ufficialmente durante la terza Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani, nel giugno 2025, a Nizza.



Durante il One Planet Polar Summit del novembre 2023, il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, aveva affidato al sindaco di Nizza, Christian Estrosi, il mandato di presiedere la futura Coalizione e alla Piattaforma Ocean & Climate di coordinarne la progettazione.



Nel giugno 2025 si terrà a Nizza la terza Conferenza Oceanica delle Nazioni Unite, durante la quale l’adattamento delle aree urbane costiere sarà una questione centrale.

A questo sarà dedicata una giornata speciale organizzata il 7 giugno che lancerà ufficialmente la Coalizione di città e regioni costiere.

Un momento decisivo per garantire che le città e le regioni costiere restino luoghi dinamici di vita, cultura, natura e benessere.