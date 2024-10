Il sindaco di Mentone Juhel incontra il primo cittadino di Sanremo Alessandro Mager

Lunedì 30 settembre, Yves Juhel, sindaco di Mentone e presidente della Comunità della Riviera francese, ha incontrato per la prima volta il suo omologo italiano, Alessandro Mager, sindaco di Sanremo, eletto nel giugno scorso in occasione delle elezioni comunali.

Questo primo incontro ufficiale segna la creazione di un nuovo legame tra le due città della Riviera francese e italiana. Yves Juhel, Presidente della Comunità della Riviera francese ha colto l'occasione per augurare ad Alessandro Mager il massimo successo nelle sue nuove funzioni e ha precisato: Sanremo è una città di riferimento della provincia di Imperia e, per la nostra comunità di agglomerazione, è un partner imprescindibile della cooperazione transfrontaliera locale e della costruzione del GECT. Sono convinto che avremo una bella collaborazione traboccante di idee innovative per i nostri territori.» Durante l'incontro, è stato presentato ad Alessandro Mager uno stato di avanzamento del futuro GECT di prossimità, nonché il processo di elaborazione e le tappe future.

Cruciale per lo sviluppo e l'attrattività dei territori transfrontalieri, la costruzione di un Gruppo europeo di cooperazione territoriale è diventata, nel corso dei mesi, una delle priorità degli eletti locali. Per Alessandro Mager, Sanremo crede in questo progetto! In qualità di sindaco, desidero continuare il lavoro intrapreso con tutti i partner e rafforzare le collaborazioni messe in atto per concretizzare la creazione del nostro GECT di prossimità.»