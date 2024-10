Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Eventi

Finistère Atlantique da Concarneau ad Antibes

Dal 3 al 6 ottobre 2024

Evento eccezionale ad Antibes, gareggeranno per la prima volta nel Mediterraneo dei trimarani giganti dei mari che chiamiamo Les Utim®.

Esistono 7 navi nel mondo della classe Ultim® e 5 saranno ad Antibes e per la prima volta solcheranno il Mar Mediterraneo.

Port Vauban



Festival "Boeuf Théâtre"

Dal 02 al 05 ottobre – Ore 19,30;

Lieux multiples



Vernissage Exposition "Dans les bois"

Mercoledì 02 ottobre - Ore 17

Médiathèque Albert Camus



11è Marché de la céramique

Dal 03 al 06 ottobre - Dalle 10 alle 19

Place des Martyrs de la Résistance



J'irai chanter du Brahms...

Giovedì 03 ottobre - Ore 20,30

Théâtre Antibéa



Talent in Tech

Giovedì 03 ottobre – Ore 9,30

Azurarena Antibes



L'illiade...L'Assaut

Venerdì 04 ottobre – Ore 20,30

Théâtre Antibéa



Conférence "Santé mentale et sport"

Sabato 05 ottobre – Ore 14,30

Palais des Congrès Antipolis



Exposition "Santé mentale et sport"

Dal 08 al 21 ottobre – Ore 10

Médiathèque Albert Camus



2è course RUN & DREAM

Domenica 06 ottobre – Ore 9

Bord de mer Fort Carré Siesta



Mostre ed esposizioni

Fino al 31 decembre - Dans les bois • Pauline Kalioujny - Médiathèque Albert Camus ;

Fino al 05 ottobre - Exposition Geste Céleste de Nicolas Lavarenne - Remparts et vieil Antibes ;

Fino al 06 ottobre - 14e Fête de la peinture - Salle du 08 mai

Fino al 27 ottobre 2024 - Exposition Joan Miro. Chef-d'oeuvre de la collection Nahmad - Musée Picasso

Fino al 30 ottobre - Un monde en Arc en Ciel - Les CaseMates de la Création - Claire Tostain ;

Fino al 30 ottobre - Reflet Aquatique - Les CaseMates de la Création - Claire Tostain.



Visite guidate

Visita guidata della vecchia Antibes in francese – Il 04, 11, 15, 22, 31 ottobre ore 10,00

Visita guidata de Juan-les-Pins, la Belle Epoque aux Années Folles – Il 18 ottobre – Ore 10;

Visita guidata Antibes Street Art : il 21, 25, 30, 31 ottobre ore 14 ;



ASPREMONT

Exposition de sculptures de Laurence Bessas Joyeux

Fino al 27 Ottobre 2024

Chapelle des Pénitents Blancs

7 rue Marius Ferrier



BEAULIEU SUR MER

Théâtre “Conférence au sommet” – Festival Scène d’Automne+

Venerdì 4 ottobre 2024 alle 20:30.

Casino de Beaulieu

4 avenue Fernand Dunan



BEAUSOLEIL

Bleu Orange citron

Fino al 5 ottobre 2024

Tivoli 89 atelier

3 rue Jules Ferry



Concours Parcours ta ville

Fino al 13 ottobre 2024

Mairie de Beausoleil

27 boulevard de la République



CAGNES SUR MER

EXPOSITION ” PARLEZ-LEUR D’AMBRE, DE MÉTAL, ET DE VIE”

FINO AL 12 DICEMBRE 2024

Musée du Bijou Contemporain

Place du Château - Haut-de-Cagnes



CANNES

Conférence, La langue provençale, une longue histoire à Cannes

Venerdì 4 ottobrer 2024 ore 15

Salle Gilbert Fort

45, rue de Mimont



Visites du centre de tri

Venerdì 4 ottobrer 2024 ore 14 e 15

Centre de tri, zone industrielle des Tourrades, Cannes La Bocca



Arts japonais traditionnels

Chado - Taiko - Rakugo - Nihonbuyo

Venerdì 4 ottobre ore 19,30

Espace Miramar

35 rue Pasteur



Exposition du dauphin et de la carpe pédagogiques

Da venerdì 4 ottobre a lunedì 14 ottobre 2024

Du vendredi 4 octobre 2024

Campus Georges Méliès

214 avenue Francis Tonner



Atelier,Réparation de vélo

Sabato 5 ottobre 2024

De 9h à 12h

Espace Enfance et Loisirs de Ranguin

4 chemin Rural de la Frayère



Spectacle, La cantatrice chauve

Sabato 5 ottobre 2024 ore 20,30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



Salon international du tourisme

Sabato 5 ottobre e domenica 6 ottobre 2024

De 10h à 18h

hôtel Canopy by Hilton,

2 boulevard Jean Hibert à Cannes



Visite accompagnée - Collection Paris

Sabato 5 ottobre 2024 ore 14

Espace Mimont

5 rue de Mimont



Concert, Balavoine expérience

Sabato 5 ottobre 2024 ore 20,30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



Concert, Stella Almondo

Au profit du téléthon

Sabato 5 ottobre 2024 ore 20,45

Espace Miramar

35 rue Pasteur



Spectacle, Equinoxe

Sabato 5 ottobre 2024 ore 20,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



Animations, Portes ouvertes du jardin partagé des Vallergues

Domenica 6 ottobre 2024 dalle 10 alle 12

Jardins partagés de Vallergues, 22 rue Jean Nobles, Cannes



Saison des spectacles du Palais des festivals 2024/2025

Da domenica 6 ottobre a lunedì 21 aprile 2025

Du dimanche 6 octobre 2024

au lundi 21 avril 2025

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



Concert, Moments musicaux de Forville

Domenica 6 ottobre 2024 ore 11,30

Kiosque à musique

Allées de la Liberté - Charles de Gaulle



Journée nationale des aidants

L'envie d'aider

Lunedì 7 ottobre 2024 dalle 13,30 alle 17

Horaire(s) :

De 13h30 à 17h

Espace Miramar

35 rue Pasteur



Visite du quartier Saint-Nicolas

Martedì 8 ottobre 2024 ore 14

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Exposition, Les avaloirs peints de Cannes

Fino a sabato 12 ottobre 2024

Horaire(s) :

Mar, Mer, Jeu et Sam : 10h - 18h

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



Exposition - Les opérations de 1944 illustrées par des timbres et documents philatéliques

Fino a giovedì 17 ottobre 2024

Horaire(s) :

Jeudi : de 18h à 20h

Dimanche : de 9h30 à 12h30

Église protestante unie de Cannes

7 rue Notre-Dame



EXPOSITION, BOTTLED SEA 2124

L'univers plastique de George Nuku

Fino a domenica 17 novembre 2024

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



CARROS

Course de caisse à savon

Sabato 5 ottobre 2024.

Venite a partecipare alla prima corsa soapbox di Carros, organizzata dal Comité de Provence Languedoc in partenariato con la città.

Che tu sia esperto o principiante, questa gara è accessibile a tutti dai 18 anni in su.

Una giornata dedicata all'originalità, al buon umore e alla condivisione.

Village de Carros

Boulevard de la Colle Belle



La Boum des Boumboxers – Ouverture de la saison - Concerto

Sabato 5 ottobre 2024

Orari di apertura il sabato dalle 17:30 alle 19.

Una festa per grandi e piccini, per sfogarsi e ballare con un sound davvero coinvolgente: vieni a ballare con la tua famiglia!

I Boumboxeurs vi invitano a sfogarvi con musica funky e in levare, dai Krs One e George Clinton ai Jackson Five e Kriss Kross, fino a Dabrye e Chromeo! In programma: rap e smile dal vivo, esplosivi freestyle di danza hip-hop, battaglie di ballo tra genitori e figli e tante altre sorprese... Aspettatevi di lasciarvi andare: questa festa è una serie di eventi esplosivi per farvi muovere, a prescindere dalla vostra età, il tutto con una musica fresca e groovy!

Il programma della giornata prevede anche

- Ore 15.00: Laboratorio di Hip-Hop, musica Rap o Djing.

- Ore 15.00: Rigo Loto, quasi un lotto, non proprio uno spettacolo...

- Ore 16.30: Pausa merenda per tutti.

Salle Juliette Greco

5 boulevard de la Colle Belle



Charlot, Octave et Bobine - Concerto

Martedì 8 ottobre 2024

Orari di apertura il martedì dalle 20 alle 21.

Un invito per grandi e piccini a viaggiare nel tempo del cinema muto! Uno spettacolo folgorante, poetico e divertente.

Sulla tela, l'indimenticabile Charlie Chaplin, figura chiave della storia del cinema! Ai piedi dello schermo, su musiche che vanno da Bach a Verdi, dai Frères Jacques a Charlie Chaplin, quattro cantanti accompagnano dal vivo a cappella le acrobazie del geniale ometto: una vera performance vocale! Ritmico e spassosamente virtuoso, questo ciné-concert riporta il giovane pubblico agli inizi del XX secolo, invitandolo a rendersi conto che all'epoca del cinema muto i film erano accompagnati dal vivo da musicisti... e a (ri)scoprire alcuni temi essenziali del nostro patrimonio musicale.

Salle Juliette Greco

5 boulevard de la Colle Belle



EZE

Mostra Alain Garcia

Fino al 7 Ottobre 2024

Vero appassionato di disegno e di viaggi, Alain Gracia ha riportato materiale dai suoi vagabondaggi per dare vita alla sua visione del mondo e delle cose. Per lui arte e viaggio si fondono perché ai suoi occhi la creazione è un “viaggio vivo di espressione personale”, una scoperta continua più che un passatempo.

Il suo gusto per il disegno si manifesta nei suoi acquarelli attraverso composizioni, spesso molto architettoniche, con prospettive interessanti e complesse. Supportato da una tavolozza di tonalità espressive ispirate alla cultura dei luoghi visitati. I dipinti di Alain Garcia ci offrono una panoramica della sua attività artistica e delle sue fonti di ispirazione che aiutano a definire la sua identità artistica.

E una delle potenti forze ispiratrici della vita e dell'opera artistica di Alain Garcia, sempre onnipresente, nell'acqua e nel mare, sia a Venezia che in Vietnam, nei suoi ricordi o nelle sue gite in barca, nelle sue immersioni o anche nei suoi dipinti sempre al mare e acqua. E in fondo l’acquerello non è soprattutto un lavoro con l’acqua per far risaltare il colore e la luce?

Eze



GORBIO

Exposition de Peinture - Giampietro Fontana au château-musée Lascaris

Fino al 27 ottobre 2024

Château-Musée Lascaris

16 Rue du Château 06500 Gorbio



ISOLA

Spettacolo Jean Ferrat

Giovedì 3 ottobre 2024.

14.30 Spettacolo Jean Ferrat nell'ambito della Semaine Bleue/CCAS.

Villaggio Isola nella sala Aquavallée.



Ultra Trail Métropole Nice Côte d’Azur

Venerdì 4 ottobre 2024.

Ultra Trail Métropole Nice Côte d'Azur - 100M

Nizza Costa Azzurra by UTMB

Partenza da Auron ore 12.00

Orario per il villaggio Isola:

- Il più veloce: ven. 16:00

- Il più lento: venerdì 21:04

- Barriera oraria: ven. 22:45

Isola



Concerto duo de la montagne

Sabato 5 ottobre 2024.

Ore 20:00 Concerto del duo di montagna

Flauto e tromba

Villaggio Isola presso la chiesa



LA BRIGUE

Repas des Classes 4 et 9

Sabato 5 ottobre 2024 dalle 12 alle 14

Traditions et folklore

Repas organisé par une association

06430 La Brigue



LA GAUDE

Arts étoile - Esposizione

Fino al 18 Ottobre 2024

La mostra dell'associazione Arts Etoile quest'anno mette in risalto gli acquerelli realizzati di recente.

Dal 2020 l'associazione si è diversificata integrando nuove pratiche come la pittura acrilica o ad olio e anche varie tecniche relative all'acquerello, inclusi elementi come foglie e fiori secchi.

L'associazione propone laboratori pratici da metà settembre a fine giugno.

Centre culturel La Coupole

7396 route de Cagnes



LEVENS

Carnaby street

Sabato 5 ottobre 2024

Orari di apertura il sabato dalle 20:30 alle 22:30.

Auditorium Joseph Raybaud

Place de la République



MENTON

Laboratorio di filosofia "Piccolo filosofo

Sabato 5 ottobre da 14:00 a 15:00

L'Odyssée Bibliothèque Municipale - Palais de l'Europe

8 avenue Boyer



Colloqui di Mentone: I mondi di domani

Sabato 5 ottobre

Palais de l'Europe

8 avenue Boyer



A Casa dou Païgran - Mostra: Mentone nel tempo

Tradizione e folclore

Fino al 20 ottobre 2024

Maison des Arts et Traditions Populaires

5 rue Mattoni



A Casa dou Païgran - Mostra: Mentone nel tempo

Tradizione e folclore

Fino al 20 ottobre 2024

Sabato 14:00 - 18:00

Maison des Arts et Traditions Populaires 5 rue Mattoni 06500 Menton



Les Colombières - Visita guidata

Fino al 25 ottobre 2024

Domaine des Colombières - 312 route de super Garavan



Three Worlds exhibition

Esposizione

Fino al 31 ottobre 2024

St John's English Library 31 avenue Carnot



La Citronneraie ©

Visita guidata e/o commentata

Ogni giovedì dal 1 gennaio 2024 al 31 ottobre 2024

La Citronneraie



Exposition "Le Château des illusions"

Fino al 18 novembre

Musée Jean Cocteau—le Bastion

Quai Napoléon III



Visite guidée de l'exposition "Le Château des illusions"

Fino al 18 novembre

Aperto il lunedì e il sabato

Musée Jean Cocteau—le Bastion Quai Napoléon III



Visita guidata del Jardin Maria Serena

Lunedì10:00 - 11:30

Martedì10:00 - 11:30

Martedì15:00 - 16:30

Mercoledì10:00 - 11:30

Venerdì10:00 - 11:30

Sabato10:00 - 11:30

Sabato15:00 - 16:30

Domenica10:00 - 11:30

Jardin maria serena

21 Promenade Reine Astrid



La Citronneraie ©

Visita guidata e/o commentata

Ogni giovedì dal 1 gennaio 2024 al 31 ottobre 2024

La Citronneraie



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Tutto l'anno

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visite spectacle: La vieille ville décalée, Laissez-vous conter Menton

Tutto l'anno

Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita Guidata del Limone di Mentone

Tutto l'anno dal martedì al sabato

10:00 - 12:00 14:00 - 17:00

Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan



MONACO

Theatre - "Dom Juan"

Giovedì 3 ottobre 2024, alle 20h

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



OPMC - "Spiritual Concert"

Sabato 5 ottobre 2024, alle 18.30

La Cattedrale di Monaco

4, rue Colonel Bellando de Castro



Show - "Pirate & Matelot"

Domenica 6 ottobre 2024, alle 16h

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Théâtre - "Présentations de la saison"

Domenica 6 ottobre 2024, alle 16.30

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Spectacle - "Mamma Mia! The Musical"

Da mercoledì 9 a domenica 13 ottobre 2024

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



OPMC - "Recital by Krystian Zimerman"

Mercoledì 9 ottobre 2024, alle 20h

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Exposition - "Les Géants des Glaces"

Fino a domenica 6 ottobre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exhibition - "The Ice Giants"

Fino a domenica 6 ottobre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exhibition - "Miquel Barceló, Oceanographer"

Fino a domenica 13 ottobre 2024

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Environment - "Monaco Zero Cigarette Butts"

Fino a domenica 13 ottobre 2024

Principato di Monaco



Gastronomie - "150 ans des Caves de l'Hôtel de Paris"

Fino a giovedì 31 ottobre 2024

Monte-Carlo SBM Resort

Principauté de Monaco



Exposition - "Lascaux à Monaco"

Fino a giovedì 21 novembre 2024

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "Polar Mission"

Fino martedì 31 dicembre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Il Principe e il Mediterraneo"

Fino al 31 dicembre 2024

In occasione delle celebrazioni per il centenario del Principe Ranieri III (1923-2023), il Museo Oceanografico presenta la nuova mostra permanente dal titolo "Il Principe e il Mediterraneo". Attraverso questa mostra, l'Istituto Oceanografico rende omaggio al legame indefesso che univa il Principe Ranieri III all'Oceano, e in particolare al Mediterraneo. I visitatori sono invitati a salire a bordo della sua barca Deo Juvante II. Guidati dalla voce di S.A.S. la Principessa Stéphanie, si muoveranno attraverso quattro spazi esplorativi e intimi, scoprendo una dopo l'altra le diverse sfaccettature di questo Principe appassionato del Mare Nostrum.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exhibition - "The Early Days of Télé Monte-Carlo, 1954-1974?"

Fino a venerdì 31 gennaio 2025, dalle 10h alle 17.30

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique



MOUGINS

Visite de l'usine d'eau potable de Nartassier

Giovedì 3 ottobre 2024 ore 10,30 e 14

Usine de Nartassier

Chemin de Font Merle



NIZZA

Nice Côte d’Azur by UTMB - Competizione sportiva

Da giovedì 3 a domenica 6 ottobre 2024.

Métropole Nice Côte d'Azur



Douze hommes en colère - Teatro

Da giovedì 3 a sabato 5 ottobre 2024.

Giovedì 3 ottobre - ore 20.00

Venerdì 4 ottobre - ore 20.00

Sabato 5 ottobre - ore 15.00

La Cuisine

155 Boulevard du Mercantour



#Daron - Teatro

Venerdì 4 ottobre 2024 alle 21.

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Indigo - Spettacolo

Venerdì 4 ottobre 2024 alle 20.

Le 109

89 Route de Turin



La casbah d’Alger - Conferenza

Venerdì 4 ottobre 2024 alle 18.

Centre Universitaire Méditerranéen

65 promenade des Anglais



Le Cimetière des éléphants - Teatro

Dal 4 Ottobre al 3 Novembre 2024

Théâtre de la Traverse

2 rue François Guisol



Un festival c’est trop court

Dal 4 all'11 Ottobre 2024

Il Festival europeo del cortometraggio di Nizza "Un Festival C'est Trop Court!" è un evento dedicato ai giovani registi.

Lavorando per annunciare nuove tendenze, ogni anno riunisce per una settimana film e pubblico da tutta Europa, creando una fresca effervescenza culturale mai vista prima a Nizza.

Attraverso una serie di programmi competitivi, Un Festival C'est Trop Court! presenta opere uniche, innovative e diverse che dimostrano la creatività e l'originalità del cortometraggio.

La 24ª edizione del festival fa parte del programma di collaborazione lanciato dalla Città di Nizza, l'Anno del Mare, e rende omaggio a un Paese che rappresenta il mare come nessun altro: la Grecia.

Il Paese deve affrontare grandi sfide umane e ambientali: migrazioni, pesca eccessiva, inquinamento da plastica, innalzamento del livello del mare...

Per una settimana, Nizza offrirà i suoi schermi alla giovane generazione di registi greci per raccontare la storia contemporanea del loro Paese, nel cuore del Mediterraneo.

Divers lieux à Nice

10 rue Penchienatti



En fuite ! Confessions d’une libraire - Spettacolo

Sabato 5 ottobre 2024 alle 15.

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



Le combat tranquille d’une fille de harkis - Conferenza

Sabato 5 ottobre 2024 alle 16.

Centre Universitaire Méditerranéen

65 promenade des Anglais



Yes, peut-être - Teatro

Sabato 5 ottobre 2024 alle 20.

Lo spettacolo, un misto di risate e crudeltà, è una commedia, a tratti slabbrata e divertente, a tratti poetica, quanto mai attuale.

Nel bel mezzo di un deserto, dove non rimane nulla del mondo di guerra di un tempo, due donne si incontrano. Una, stremata da un lungo vagabondaggio, porta con sé il relitto di un soldato, l'altra protegge il suo precario rifugio. Hanno perso la memoria, ma hanno conservato il ricordo delle parole.

Di Marguerite Duras - Cie La Petite

Regia: Paul Laurent - Attori: Sylvie Teissier, Sophie Tournier, Ludovic Vollet - Luci: Erik de Saint Ferréol - Scenografia: Florence Cagnoli

Salle Jean Vigo

Espace Magnan

31, rue Louis de Coppet



Swing Heil - Teatro

Sabato 5 ottobre 2024 alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Conférence du CRWRD / Les Grandes Héroïnes De Puccini - Opera

Sabato 5 ottobre 2024 alle 15.

Esplorate i mondi ricchi e struggenti di Tosca, Mimì, Madama Butterfly e molti altri, i personaggi iconici portati in vita dal famoso compositore italiano.

Un pomeriggio dedicato all'esplorazione e alla scoperta della musica senza tempo di Puccini. Questa conferenza del Cercle Richard Wagner Rive Droite sarà tenuta da André Peyregne, musicologo ed ex direttore del Conservatorio di Nizza.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



Naïve New Beaters - Concerto

Sabato 5 ottobre 2024 alle 20.

Per iniziare in grande stile il festival “Un Festival C’est Trop Court”, Panda-Events e Heliotrope sono lieti di accogliere dal vivo i Naïve New Beaters!

Con “FVTVRVM” i Naive New Beaters hanno pubblicato un album tanto ballabile quanto sorprendente nella sua emozione e profondità. Il pazzo trio noto per i suoi live esplosivi (Vieilles Charrues / Glastonbury / Benicàssim) e le sue clip selvagge si avventura qui in un registro meno leggero.

Segno di questo rinnovamento, gli NNB si concedono introduzioni più lunghe e strutture più libere, meno calibrate, dove i synth si prendono delle libertà. Se la loro scienza dell'orecchiabile è sempre onnipresente e unificante, offrendo una generosa dose di buona energia, questa seconda ventata si esprime anche nella creatività musicale. Alcuni brani attingeranno quindi alle radici rock, mentre altri si affideranno alla musica “sperimentale” e alla modernità, trasmessa da un suono più compiuto, un tono più serio, che canta.

Passando da uno stile all'altro, da un mondo all'altro, "FVTVRVM" è un UFO retrofuturistico tanto sorprendente quanto seducente, pieno di inni di successo con ritornelli inarrestabili, prova che il gruppo non ha finito di entusiasmare gli appassionati di colonne sonore originali.

Le 109

89 Route de Turin



Coachellito - Serata danzante

Sabato 5 ottobre 2024 alle 19.

Ritorna, dopo una prima edizione di grande successo, il nuovo punto di riferimento delle serate Nice House.

Una straordinaria Line Up sconvolgerà la più piccola delle grandi sale.

Stockfish

5, avenue François Mitterrand



Le malade imaginaire - Teatro

Dal 6 Ottobre 2024 a 31 Maggio 2025

Spettacolo teatrale Molière diretto da Sébastien Morena.

Argan, vedovo e ipocondriaco, si risposa con Béline che finge cure premurose ma spera solo nella morte del marito per ereditare. Sopporta salassi, purghe e numerosi altri rimedi prescritti da medici desiderosi di compiacerlo nei suoi deliri... e soprattutto di ricevere la loro pensione!

Angélique, la figlia di Argan, ama Cléante nonostante suo padre. Quest'ultimo preferisce sposarla con Thomas Diafoirus, figlio di buona famiglia e soprattutto medico... Ma piacerà alla giovane?

Toinette la fedele serva prenderà parte al gioco di alcuni... e di altri!!!

con: Pierre MORENA, Pénélope, Elona BENSON o Milla BERZANE, Patricia DEN HARTOG o Marie-Neige MARTIN, Sébastien MORENA, Roland DE L'ODEON, François DELACOUR, Alain SERRA, Ornella BRESCIA

Spettacoli:

- Domenica 6 ottobre - 16:30

- Venerdì 11 ottobre - 21:00

- Sabato 19 ottobre - 21:00

- Venerdì 25 ottobre - 21:00

- Domenica 3 novembre - 16:30

- Domenica 18 maggio - 18:00

- Sabato 31 maggio - 21:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Scènes en papier - Spettacolo

Martedì 8 ottobre 2024 alle 19.

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



Récréation - Concerto

Martedì 8 ottobre 2024 alle 18:30.

Intorno ad un repertorio eclettico e giocoso, che mette in risalto la brillantezza degli ottoni esaltata dal pianoforte, il gioco è al centro dell'attenzione!

Trio di ottoni e pianoforte

Jean-Pierre Gonzalvès, tromba e flicorno

Charles Reydellet, corno

Hervé Pronier, trombone

Julien Martineau, pianoforte

Sei miniature per 3 forchette, Thierry Caens

Ricreazione, Pierre Gabaye

Amore e primavera, Emil Waldteufel, arrangiamento Thierry Caens

Balletto, Claude Debussy, arrangiamento Thierry Caens

Meditango, arrangiamento di Astor Piazzolla Thierry Caens

Conservatoire à rayonnement régional de Nice

127 av de Brancolar



Dom Juan - Teatro

Da mercoledì 9 a venerdì 11 ottobre 2024.

Dopo Trissotin et les femmes savantes e Tartuffe [Théorème], presentati al TNN nel 2015 e nel 2022, Macha Makeïeff torna a Molière e affronta il più famoso dei seduttori, Dom Juan.

Considerati a lungo come oggetti di un fascino malsano, questi predatori si trovano ora ad essere denunciati. Mettendo in scena questo oscuro ma comico Dom Juan, Macha Makeïeff esamina il desiderio e la crudeltà del dominio attraverso gli occhi delle donne del passato e del presente.

Il mio Dom Juan sarà molto sadico. Dom Juan ha le sue Sganarelle come Sade aveva il suo Latour, un'immagine speculare delle sue buffonate sacrileghe. Elvire, invece, sarà potente, ambivalente e pericolosa. Metto in scena Dom Juan dopo Tartuffe perché le due opere sono così chiaramente collegate. Entrambe hanno un carisma tanto inquietante quanto efficace. L'uomo predatore rimane per me un mistero. Vedo in lui non solo l'impulso animale, un istinto sfrenato, ma senza dubbio un comportamento sociale oltre i limiti, un esercizio di onnipotenza. La letteratura ha sempre descritto, ritratto, denunciato o adulato queste figure virili. Oggi il predatore non affascina più.

Macha Makeïeff [intervista con Hervé Castanet]

Mercoledì 9 ottobre - ore 20.00

Giovedì 10 ottobre - ore 20.00

Venerdì 11 ottobre - ore 14.00 e 20.00

La Cuisine

155 Boulevard du Mercantour



Napoléon face à la Russie, à travers les grands auteurs et les archives inédites - Conferenza

Mercoledì 9 ottobre 2024 alle 16.

Centre Universitaire Méditerranéen

65 promenade des Anglais



L’image_Satellite 2024, Esposizione

Fino al 12 Ottobre 2024

Le 109

89 Route de Turin



EXPOSITION – PETITE HISTOIRE DE LA BIODIVERSITÉ – QUAND LES LEGO® S’EN MÊLENT

Fino al 10 novembre 2024

Il Museo vi invita a una passeggiata naturalistica attraverso la pianura e la costa per scoprire i "tesori" di biodiversità di questa regione, famosa in tutto il mondo per i suoi paesaggi per metà marini e per metà alpini.

La mostra è concepita come una passeggiata naturalistica dalla costa alle Midlands, alla scoperta dell'incredibile biodiversità della nostra regione, rinomata per la bellezza dei suoi paesaggi. Un tesoro naturale ricco ma fragile. Sono esposti mammiferi (lupi, caprioli, cinghiali, camosci, ecc.), uccelli (rapaci, trampolieri, passeriformi, ecc.), rettili e insetti, ma anche piante e funghi, oltre a una vasta gamma di minerali, rocce vulcaniche, puddinghe, ecc.

Muséum d'Histoire Naturelle

60, boulevard Risso



Un animal de compagnie, Teatro

Fino al 7 Dicembre 2024

- Samedi 28 septembre - 18h

- Samedi 12 octobre - 18h

- Samedi 23 novembre - 18h

- Samedi 7 décembre - 18h

Théâtre Bellecour

14, Rue Trachel



Affaire de bobar, Spettacolo

Fino all'11 Dicembre 2024

Stockfish

5, avenue François Mitterrand



L’Impasse Comedy Club, Teatro

Fino al 18 Dicembre 2024

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



Ils s’aiment, Teatro

Fino al 28 Dicembre 2024

Représentations :

- Samedis 5 et 19 octobre - 18h

- Samedi 2, 16 et 30 novembre - 18h

- Samedis 14 et 25 décembre - 18h

Théâtre Bellecour

14 Rue Trachel



Exposition La plénitude du vide – Art du bambou au Japon

Fino al 5 Gennaio 2025

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



Toi qui es psy, Teatro

Fino al 19 Gennaio 2025

Spettacoli:

- Venerdì 18 ottobre - 21:00

- Martedì 24 dicembre - 21:00

- Giovedì 26 dicembre - 20:30

- Domenica 19 gennaio - ore 11.00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



La vérité si je mens… ta liste ?, Spettacolo

Fino al 23 Maggio 2025

Zatanna ti porta con sé alla scoperta di un universo misterioso e magico dove verità, bugie... e liste si mescolano!

Uno spettacolo per tutta la famiglia in cui rimarrai sorpreso dalle sue performance di mentalismo originali, interattive e divertenti.

Con Zatanna.

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Sexe, magouilles et culture générale, Teatro

Fino al 30 Maggio 2025

Spettacolo di Laurent Baffie, regia di Sébastien Morena.

Théâtre de l'Alphabet

19 Rue Delille



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)

Tutto l'anno 2024 - Aperto tutti i giorni

Avenue Raymond Poincaré



ROUBION

Transhumance de Roubion

Domenica 6 ottobre 2024 alle 10.

Vieni a passeggiare con le pecore a Roubion.

Come ogni anno, le attività inizieranno in paese al mattino con i boscaioli e il loro lavoro sul legno, dimostrazione del lavoro del cane da pastore con le oche, intrattenimento musicale a cura del gruppo “Les fifes”. Poi seguiremo la salita della mandria con la musica fino alla stazione di Buisses.

Sul posto avrete la possibilità di mangiare in diversi ristoranti del villaggio e del resort. Poi nel pomeriggio, troverai un mercato con diversi artigiani, potrai visitare la fattoria itinerante Mercnatour con il suo laghetto delle anatre, vedere la lavorazione del legno dei taglialegna, 2 attività di addestramento dei cavalli, osservare la mungitura delle mucche, filare la lana delle pecore, puoi anche fare un giro in pony.

Roubion



SAINT ETIENNE DE TINEE

Bébé bouge

Fino al 20 Novembre 2024

Médiathèque



SAINT JEAN CAP FERRAT

Trail Nice Côte d’Azur UTMB

Domenica 6 ottobre 2024 alle 7.

Quai Lindbergh



Rentrée littéraire

Mercoledì 9 ottobre 2024 alle 17:30.

Médiathèque intercommunale

18 avenue Jean Mermoz



EXPOSITION EN PLEIN AIR “CAP SUR L’ART !” D’ALFRED BASBOUS

FINO AL 13 OTTOBRE 2024

Dans le village



Exposition “Masters of Arts”

Fino al 13 Ottobre 2024

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



EXPOSITION EN PLEIN AIR “SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, 120 ANS D’HISTOIRE”

FINO AL 17 NOVEMBRE 2024

Dans le village



SAINT LAURENT DU VAR

Théâtre – Le Minotaure

Giovedì 3 ottobre 2024 dalle 20:30 alle 22:15.

Théâtre Georges Brassens

426 Avenue du 11 Novembre



SAINT MARTIN VESUBIE

Foire annuelle d’automne

Giovedì 3 ottobre 2024 dalle 8 alle 18.

Places du village



Théâtre “Week-end en ascenseur”

Domenica 6 ottobre 2024 dalle 17 alle 18:30.

Espace Jean Gabin



Salon du livre 2024

Domenica 6 ottobre 2024 dalle 9 alle 18.

Organizzato dal Comité de Sauvegarde du Vieux Village Intrattenimento e gastronomia in loco.

Vieux Village



Fête du terroir celtique et provençal

Domenica 6 ottobre 2024 dalle 9 alle 18.

Sfilata, animazione celtica e provenzale, mercato locale, universo celtico, spettacoli e tante sorprese.

Domnica 6 ottobre appuntamento con la tradizione alla Fête du Terroir di Saint-Laurent-du-Var, che quest'anno prevede un mondo celtico sul piazzale del Municipio e tante animazioni per tutta la famiglia nel Parc Layet e sull'Avenue du 11 novembre.

In programma: sfilata, fattoria didattica, mercato provenzale, show cooking e blind test, danze irlandesi, concerto celtico, combattimenti medievali e tiro con l'arco, laboratori e tante altre attività per grandi e piccini!

E novità di quest'anno: uno spettacolo di fuoco alle 18.45!

Parc Layet,



TENDE

Exposition "Sur la route. L'histoire millénaire des voies de communication de la Roya"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947

Sabato 31 agosto



TOURRETTE LEVENS

Exposition "Après la pluie"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



VENCE

EXPOSITION NO#AR

Fino al 24 Ottobre 2024

Chiuso lunedì e domenica.

Galerie Bleue

3 Dsc des Moulins



Octobre Rose – Exposition photos

Fino al 26 Ottobre 2024

Chiuso lunedì e domenica.

Galerie Bleue

3 descente des Moulins



VILLEFRANCHE SUR MER

La Resquilhada - Festa tradizionale

Da sabato 5 a domenica 6 ottobre 2024.

Raduno di Pointus (piccole barche da pesca) con vele latine, tradizionali e da remi.

Port de la Darse

Quai de la Corderie



Festa della scienza

Dal lunedì 7 a domenica 13 ottobre 2024 dalle 10 alle 17.

Venite a passeggiare in un luogo magico che offre una vista mozzafiato sul mare, rafforzando la vostra cultura dell'oceano.

Dal 7 al 13 ottobre 2024, Villefranche-sur-Mer ospiterà l'evento "Sciences-sur-Mer: Oceano di conoscenze" alla Cittadella, dedicato all'oceano e alle scienze marine. Organizzato dall'Institut de la Mer di Villefranche, saranno proposti laboratori a scolari e studenti durante la settimana (7-11 ottobre), e nel fine settimana (12-13 ottobre), stand, workshop e passeggiate saranno aperti a tutti per scoprire l'oceano.

Citadelle de Villefranche-sur-Mer

Place Emmanuel Philibert