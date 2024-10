Diciotto dirigenti monegaschi a Varsavia per il Monaco Economic Board

Dal 29 settembre al 3 ottobre, il Monaco Economic Board ha organizzato una missione economica a Varsavia alla testa di una delegazione di 18 dirigenti monegaschi. Realizzato in collaborazione con l'Ambasciata di Monaco in Polonia, questo viaggio ha permesso agli imprenditori del Principato di moltiplicare gli incontri e scoprire un ecosistema polacco molto favorevole al business.

Tutto è iniziato alla Camera di Commercio della Polonia, dove la delegazione del MEB ha potuto incontrare una trentina di imprese polacche interessate al Principato. Dopo una presentazione della situazione economica dei due paesi, gli scambi si sono dimostrati particolarmente promettenti e la sequenza si è conclusa con la firma di un accordo tra camere di commercio da parte di MM. Guillaume Rose, Direttore Generale Esecutivo del MEB e Michał Krawczyk, Vice Presidente dell'entità polacca, in presenza dell'Ambasciatore di Monaco in Polonia, Germania e Austria, S.E. il Sig. Lorenzo Ravano.

Questa tappa apre un periodo di stretta collaborazione tra i due paesi, illustrata da una sessione di networking che ha permesso di misurare il formidabile dinamismo economico della Polonia, paese che ha appena conosciuto trent'anni di crescita ininterrotta (ad eccezione del 2020, anno Covid) e il cui PIL pro capite è oggi pari a quello della Spagna.

Il pomeriggio è stato l'occasione di una vera e propria lezione di marketing per i membri del MEB, attorno alla storia di successo del liquore Wisniewski, azienda familiare diventata riferimento in tutta la Polonia intorno a un unico prodotto, diventato fenomeno di moda.

Nella seconda giornata, la delegazione si è recata nuovamente alla Camera di Commercio della Polonia per ascoltare il "pitcher" del suo direttore delle relazioni esterne, il sig. Andrzej Szumowski, e due giovani imprenditori di Varsavia, sui numerosi vantaggi che l'ecosistema polacco offre alle imprese.

Questa presentazione, brillante, ha portato ad un lungo dibattito molto arricchente sulla situazione attuale della Polonia e la sua strategia economica e geopolitica con la guerra ai suoi confini.

Su invito del Console di Monaco in Polonia, il Sig. Tomasz Wardinski, vero "sherpa" della missione, e accompagnato dal Console di Polonia a Monaco, il Sig. Alessandro Giuliani, presente anche durante questo viaggio, Il pomeriggio è stato dedicato alla sezione polacca dell'associazione di imprenditori ricchi Corporate Connections, il cui concetto si collocherebbe nel Principato a metà strada tra il Monaco Private Label e il MEB.

Oltre alle presentazioni e agli scambi con la delegazione, questa sessione ha permesso di stabilire nuovi ponti per essere in grado di accogliere questo prestigioso club nel Principato per una conferenza, o anche favorire quelli dei suoi membri che vorrebbero stabilirsi a Monaco.

La missione si è conclusa la sera con un cocktail networking offerto dall'Ambasciata di Monaco in Polonia, l'occasione per approfondire le relazioni instaurate con i contatti polacchi incontrati durante questi due intensi giorni.