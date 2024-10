Il Grimaldi Forum si appresta ad ospitare la 19ª edizione di Ever Monaco

Mercoledì 16 ottobre alle ore 11 all'Espace Le Guelfe del Grimaldi Forum di Monaco sarà presentata la 19ª edizione di Ever Monaco.

Dal 2006, EVER Monaco presenta e promuove le tecnologie destinate alle soluzioni di trasporto ed energia del futuro. L'accento è posto sui trasporti individuali, collettivi e industriali, che comprendono i settori terrestre, marittimo e aereo, nonché sulle nuove tecnologie in questi settori. EVER Monaco è il più antico evento dedicato a queste tematiche nel Principato.

La 19a edizione di EVER Monaco si terrà il 13 e 14 novembre. Un ritardo straordinario di alcuni mesi per consentire a EVER Monaco di svolgersi in modo congiunto con l'AVERE E-Mobility Conference (AEC), un evento organizzato dall'AVERE (Associazione Europea per l'Elettromobilità). Entrambe le manifestazioni si svolgeranno al Grimaldi Forum di Monaco.