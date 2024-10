Halloween si avvicina, ecco le proposte per ogni età nel Principato di Monaco

Come ogni anno, i servizi comunali organizzano la festa anglosassone di Halloween, quest'anno con due novità. Sarà una grande occasione per mostrare i migliori costumi.

Per i piccoli

- Laboratorio genitori-bambini per la creazione di un simpatico mostro di Halloween a partire dai 3 anni. Mercoledì 16 ottobre dalle 15 alle 16 - Biblioteca Princesse Caroline. Gratuito - su iscrizione www.mediatheque.mc o +377 93 15 22 72

- Storie per spaventare se stessi da 3 anni. Martedì 29 ottobre dalle 10 alle 11 - Biblioteca Princesse Caroline. Ingresso libero e gratuito. Informazioni: +377 93 15 22 72

- 14a edizione del Grande Gioco di Halloween al Parco Principessa Antonietta per i bambini più coraggiosi dai 3 ai 10 anni. Come l'anno scorso, uno stand di trucco delizierà i ragazzi. Giovedì 31 ottobre dalle 14.30 alle 18.00 (parte inferiore del parco). Animato da La Boîte de Jeux. Gratuito (iscrizione in loco lo stesso giorno). Informazioni: +377 93 15 29 33

Per i grandi

- Pomeriggio Manga Bla-Bla e Giochi speciale Halloween - tutti i pubblici, a partire da 10 anni. Martedì 29 ottobre dalle 14 alle 16.30 - Biblioteca Louis Notari Gratuito - su iscrizione www.mediatheque.mc o +377 93 15 22 72

- HALLOWEEN PARTY NELLO SPAZIO LEO FERRÉ per gli studenti e i residenti del Principato dai 10 ai 14 anni. DJ, bevande analcoliche illimitate, selfie booth, black box, fantastici tatuaggi, bloody bar, candy bar. Giovedì 31 ottobre dalle 19 alle 23

Prezzo: 20 €. Prevendita presso l'Espace Léo Ferré a partire da mercoledì 9 ottobre 2024. Informazioni: +377 93 10 12 10

- Grande Gioco al Centro Botanico per i bambini che frequentano le scuole o vivono a Monaco a partire dagli 8 anni. Animato da La Boîte de Jeux. Giovedì 31 ottobre dalle 19.30 alle 21.30. Gratuito - su iscrizione +377 93 15 29 80/ jardin-exotique@mairie.mc

E per i più grandi ancora!

- Ballo danzante a Lamartine Space! Giovedì 31 ottobre dalle 14:30 alle 17:30 Riservato ai membri dello Spazio Lamartine. Iscrizioni: +377 93 30 63 78/ espacelamartine@mairie.mc

NOVITÀ DI QUEST'ANNO

- La notte di Halloween al Parco per gli scolari e i residenti del Principato dal 3o al 2o anno. DJ, bevande analcoliche illimitate, candy bar e hot dog! Giovedì 31 ottobre dalle 19 alle 22 - Parte superiore del Parco Principessa Antonietta. Prezzo: 15 €. Vendita dei biglietti al Servizio di Animazione della Città (Foyer Sainte Dévote) da mercoledì 9 ottobre 2024. Informazioni +377 93 15 29 33

- Halloween al mercato della Condamine e concorso di costumi per tutta la famiglia! Giovedì 31 ottobre dalle 19 alle 22.30. Prenotazione presso i commercianti della Halle. Non dimenticate! Quella sera, la Fiera delle Attrazioni sarà aperta fino alle 23:59! Per coloro che vorrebbero andarci travestiti, sappiate che la sicurezza si riserva il diritto di confiscare qualsiasi oggetto che sarà considerato una replica esatta di un'arma classificata, suscettibile per spaventare la folla. non ci saranno istruzioni.