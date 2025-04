A maggio si aprono le iscrizionni per l'anno scolastico 2025/2026 dell'Accademia Rainier III

L'Accademia Rainier III annuncia le date di apertura delle iscrizioni e delle riiscrizioni per l'anno scolastico 2025/2026.

Da lunedì 19 maggio a domenica 15 giugno 2025, i genitori che desiderano richiedere l'iscrizione del loro (o dei loro) bambino(i) (dai 6 anni in su o in classe di CP) per la prima volta all'Accademia Rainier III, possono farlo direttamente online sul sito internet www.academierainier3.mc, scheda «Iscrizioni».

Per gli studenti attualmente iscritti all'Accademia Rainier III, le riiscrizioni si effettueranno da lunedì 16 a lunedì 23 giugno 2025 anche online, scheda «Connessione studenti» con identificativo Imuse (la procedura sarà inviata via e-mail nel mese di maggio).

Come promemoria, l'Accademia propone anche un «Percorso adattato» destinato agli alunni le cui esigenze particolari richiedono un adattamento dei corsi di formazione proposti, al fine di facilitare loro l'accesso a una pratica musicale e teatrale di qualità.

Infine, l'istituto ricorda anche che gli adulti affermati sono i benvenuti nelle orchestre dell'Accademia, senza obbligo di seguire un corso di laurea.