Turismo 2024, una prima parte positiva per l'Ufficio del Turismo di Mentone, Riviera & Merveilles

L'Ufficio del Turismo di Mentone, Riviera & Merveilles, che riunisce 15 comuni distribuiti tra il litorale e le valli della Bévéra e della Roya, presenta un bilancio variegato dell'affluenza turistica per il periodo da gennaio ad agosto 2024". Nonostante alcuni periodi di rallentamento, la dinamica generale rimane positiva, caratterizzata dalla stabilità dei pernottamenti francesi e da un aumento significativo dei pernottamenti internazionali.

Un inizio d'anno favorevole grazie agli eventi e al calendario

Il 2024 è iniziato sotto gli auspici, in particolare a gennaio, che ha beneficiato di un fine settimana prolungato con un 1o gennaio che cade un lunedì, rispetto ad una domenica l'anno precedente. Marzo ha registrato un forte incremento, grazie alla prolungata Fête du Citron e al ritardo delle vacanze scolastiche, contribuendo ad una maggiore affluenza. Febbraio e aprile sono stati invece leggermente in calo a causa di questi ritardi.

Un'anticipazione in dissolvenza

Il mese di maggio è stato caratterizzato da un aumento notevole, in particolare tra i clienti di prossimità, che hanno approfittato delle festività favorevoli, come l'Ascensione. Giugno, invece, è stato segnato da un calo di frequentazione a causa del maltempo e del contesto delle elezioni legislative.

Un'estate progressiva, ma di successo

L'estate ha avuto un picco a partire da metà luglio. Giugno e inizio luglio hanno sofferto per la congiuntura (tempo, elezioni, calo del potere d'acquisto), ma il cuore dell'estate, da metà luglio a metà agosto, ha compensato questo avvio più lento. Questo periodo ha visto una forte concentrazione di frequentazioni, grazie soprattutto alla stabilità dei pernottamenti francesi e a un aumento dei pernottamenti internazionali. Il picco di frequentazione è stato registrato nel week-end successivo al 15 agosto, mentre l'ultima metà di agosto ha confermato questa dinamica, con un lieve aumento dei pernottamenti internazionali.

Gli eventi, una leva di crescita importante

Gli eventi sportivi hanno avuto un ruolo chiave nell'aumento delle escursioni giornaliere. La tappa del Tour de France il 6 luglio, tra Nizza e il Col de la Couillole, ha quasi eguagliato il picco di frequentazione estivo. Anche la tappa Monaco-Nizza del 21 luglio ha dato un forte impulso alle escursioni internazionali, attirando un gran numero di visitatori.

Una clientela di prossimità dominante

La clientela regionale ha rappresentato una parte importante della frequentazione, con il 42% dei pernottamenti francesi e il 63% delle escursioni. Il dipartimento delle Alpi Marittime, in particolare, ha rappresentato quasi un terzo dei pernottamenti francesi (33%) e più della metà delle escursioni (52%), concentrate principalmente nel comune di Nizza.

Forte aumento dei pernottamenti internazionali

Il numero di pernottamenti internazionali, pari al 70% del totale, è aumentato notevolmente. Italia, Monaco e Germania rimangono i principali paesi di emissione, mentre gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi Uniti si distinguono per la loro forte crescita. La clientela americana, attratta dai grandi eventi sportivi e che beneficia di nuovi collegamenti aerei, ha visto aumentare le sue escursioni del 53% rispetto al 2023.

Un'offerta di alloggi turistici in piena espansione

Il settore alberghiero ha registrato un aumento del 7% nel numero di pernottamenti da gennaio, con un salto del 10% a luglio nonostante l'inizio più calmo del mese. Anche i servizi turistici ammobiliati continuano a espandersi, con un aumento del 17% delle notti prenotate da gennaio.

Bilancio complessivo

Il primo semestre del 2024 è stato caratterizzato da un aumento della partecipazione, sia francese che internazionale, con picchi notevoli a marzo e maggio. L'estate, anche se inizia lentamente, ha recuperato il suo ritardo a partire da metà luglio, grazie ad una forte concentrazione di visitatori per tutte le clientele. Il picco di frequentazione è stato raggiunto durante il weekend successivo al 15 agosto.

Anche se l'indice di fiducia dei professionisti per la frequentazione del loro stabilimento alla fine dell'anno è variegato, l'Ufficio del Turismo Menton, Riviera & Merveilles rimane fiducioso per la stagione estiva, con prenotazioni già impegnate, In particolare grazie alla diversità degli eventi e all'attrattiva internazionale crescente della destinazione.