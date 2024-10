Informa Markets e Ipack Ima siglano l'accordo strategico a Rho Fiera Milano (Video)

Un accordo sinergico tra i due organizzatori di fiere, presentato oggi a Milano, per diventare un punto di riferimento globale per le community del processo e confezionamento Informa Markets (leader mondiale nel settore fieristico) e Ipack Ima Srl (punto di riferimento internazionale per le manifestazioni di processo e confezionamento, una joint venture tra Ucima e Fiera Milano) hanno presentato oggi un accordo firmato alcuni mesi fa, che sancisce un’alleanza strategica finalizzata a sviluppare una promozione internazionale congiunta e una robusta attività di cross selling delle rispettive fiere in portafoglio, da un lato le piattaforme Propak e Fispal e dall’altro le fiere organizzate da Ipack Ima.

L’accordo garantirà un presidio mondiale sul fronte espositivo per le tecnologie di processing e packaging e per i materiali di imballaggio che si rivolgono alle industrie di riferimento del settore Food - con un focus particolare nel Grain Based Food e nel Liquid food – del Beverage e del Pharma.

Per quanto riguarda la comunicazione, i team hanno avviato un percorso condiviso per rafforzare la visibilità e il valore della partnership. In questo contesto, Ipack Ima organizzerà anche seminari e conferenze su temi di interesse per l'industria, in particolare quelli legati al packaging, alla trasformazione e ai materiali, di rilevanza strategica per Informa.

Dal punto di vista commerciale, Informa Markets e Ipack Ima hanno concordato la creazione di una piattaforma integrata e interconnessa volta a favorire la visibilità nei mercati internazionali, offrendo opportunità di espansione e crescita su scala globale.

Questo accordo permetterà a Ipack Ima di consolidare ulteriormente la sua posizione internazionale come punto di riferimento per le tecnologie di cui si occupa, rafforzando così mercati chiave. Con il supporto di Informa, sarà potenziata la presenza di espositori provenienti da mercati strategici come India e Stati Uniti, oltre a consolidare ulteriormente la penetrazione in importanti Paesi europei come Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi e Belgio, sostenendo la rete di vendita già affermata di Ipack-Ima.

Allo stesso tempo, Informa beneficerà della presenza diretta di Ipack Ima nei mercati italiano e turco, facilitando l'acquisizione di nuovi espositori per la sua rete fieristica.

"Da quando abbiamo firmato questo accordo, abbiamo già iniziato a scoprire le sinergie e le opportunità che ne derivano. Con la loro vasta esperienza e le network nei settori chiave serviti dal nostro portafoglio ProPak Global, IPACK-IMA e ProPak sono posizionati in modo unico per migliorare la loro offerta, promuovere l'innovazione e offrire valore aggiunto ai clienti in tutto il mondo” commenta Fraser Hawkes Managing Director, International Sales Office di Informa Markets.

“Questo accordo – commenta il presidente di Ipack Ima Valerio Soli – è in piena coerenza con il nostro Piano industriale che prevede, anche attraverso alleanze con partner strategici, un impulso forte alla crescita e all’internalizzazione della nostra fiera espandendo le collaborazioni e la presenza in altri mercati. Ipack Ima si posiziona come provider globale di fiere, accentuando la mission di promuovere nel mondo le eccellenze italiane (e non solo) delle industrie di riferimento. Questa alleanza ci permette inoltre di acquisire ulteriore credibilità nei confronti di tutti gli stakeholder internazionali”.

La collaborazione tra Informa e Ipack Ima garantirà dunque ai sistemi industriali del processo e del confezionamento una visibilità diffusa sui mercati in tutti i continenti, supportati da competenze verticali su questi settori.

Informa Markets

Informa Markets crea piattaforme per le industrie e i mercati specializzati per commerciare, innovare e crescere. Offre agli utenti di tutto il mondo opportunità di coinvolgimento, networking e business, attraverso esperienze dal vivo e virtuali, contenuti digitali specializzati e data solutions. Mette in contatto acquirenti e venditori in oltre una dozzina di settori verticali in tutto il mondo, tra cui farmaceutico, alimentare, tecnologia medica e infrastrutture. In qualità di azienda leader mondiale nella creazione di nuovi business, dà vita a una gamma diversificata di mercati specializzati, sbloccando opportunità e aiutandoli a crescere 365 giorni all'anno. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.informamarkets.com

Ipack Ima Srl

Ipack Ima Srl è la società di proprietà di UCIMA (Associazione costruttori italiani macchine packaging) e di Fiera Milano (organizzatore leader di fiere ed eventi) che organizza, tra le altre manifestazioni, IPACK-IMA MILANO, la fiera internazionale per i materiali e le tecnologie del processing e del packaging per il mondo food e non food. Una piattaforma espositiva che si concentra su quattro principali mercati di riferimento: il Grain Based Food, il Beverage, il Pharma e il settore del Food, Fresh & Convenience. La prossima edizione si svolgerà dal 27 al 30 maggio 2025 a Fiera Milano.