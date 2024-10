Concluso il viaggio di lavoro della delegazione monegasca ad Ostenda

Un ulteriore passo è stato fatto nella storia del gemellaggio che lega Monaco e Ostenda. Infatti, per tre giorni dal 6 all'8 ottobre, quattro rappresentanti del comune di Monaco hanno potuto visitare la città belga su invito del sindaco, Bart Tommelein e Silke Beirens, Echevine responsabile della cooperazione internazionale per scoprire il nuovo volto della città belga. I due comuni sono in riva al mare, ma altri punti in comune uniscono Monaco e Ostenda: arte, patrimonio, cultura in senso lato ma non solo,

Camille Svara, Karyn Ardisson Salopek, Jacques Pastor, Vicesindaco e Nathalie Vaccarezza, Consigliera comunale hanno visitato diversi luoghi legati a vari settori: la piazza di Monaco con il busto della Principessa Grace inaugurato nel 2008 alla presenza di S.A.S. il Principe Alberto ll, la casa del barone James Ensor nel 2024 in onore ad Ostenda, la statua di Santa Devota davanti alla Mediateca, uno dei 9 Centri di attività e incontri intergenerazionali aperti a tutti o il Museo d'arte moderna senza dimenticare la Festa della crocchetta ai gamberetti.