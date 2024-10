Francia, dal 1° ottobre i servizi di emergenza “chiamano” in caso di necessità utilizzando un numero unico. Memorizziamolo

In Francia, da alcuni giorni i servizi di emergenza utilizzano un numero unico, 0800 112 112, per chiamare le persone che hanno contattato i soccorritori.

Questo nuovo numero si iscrive in un quadro tecnico e giuridico rafforzato volto a garantire la trasparenza delle comunicazioni e proteggere le informazioni riservate.

Quando si compone un numero di emergenza (17, 18, 112 o 197), informazioni essenziali come il numero di telefono di chi chiama, può essere richiesto per consentire ai call center di richiamare se sono necessarie informazioni aggiuntive, come un indirizzo aggiuntivo o informazioni sulla situazione.

Tuttavia, fino a poco tempo fa, questi centri di emergenza utilizzavano numeri specifici, quali il +33 112, al momento del richiamo per non divulgare il numero diretto degli impianti tecnici.

Dal 1° ottobre 2024, a causa di un'evoluzione giuridica, l'utilizzo di questi numeri non è più possibile.

Pertanto tutti i richiami dei centri di chiamata d'emergenza saranno effettuati tramite un unico numero gratuito e accessibile in Francia metropolitana e all'estero: 0800 112 112.

Questo numero è riconosciuto dalla nuova piattaforma di autenticazione delle chiamate e garantisce un controllo rafforzato della sicurezza degli scambi.

Se la persona chiamata non risponde e richiama più tardi componendo questo numero, un messaggio vocale chiederà di ricomporre il numero di emergenza corrispondente alla situazione iniziale (15, 17, 18 o 112).

Questo nuovo dispositivo si iscrive nel quadro della legge n°2020-901 che mira a combattere le chiamate fraudolente e rafforzare la sicurezza delle telecomunicazioni.

Questa evoluzione è stata resa possibile dall'attivazione, il 1° ottobre 2024, della piattaforma MAN (Mécanisme d’Authentification du Numéro), che garantisce l'autenticazione delle chiamate di emergenza e assicura la sicurezza e l'affidabilità delle chiamate di emergenza per tutti i cittadini.

I numeri di emergenza per contattare direttamente i servizi di soccorso rimangono invariati e sono raggiungibili gratuitamente 24 su 24:

17 per contattare la polizia o la gendarmeria,

18 per contattare i vigili del fuoco,

112 come numero di emergenza europeo,

197 come numero di allarme per attentati/ rapimento.