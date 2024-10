Monaco, aperta la 18ª edizione del Consiglio Economico, Sociale e Ambientale dei Giovani

Mercoledì 9 ottobre si è tenuta l'apertura della 18a edizione del Consiglio economico, sociale e ambientale (CESE) dei giovani alla presenza di Jean-Philippe VINCI, direttore dell'istruzione nazionale, della gioventù e dello sport, Caroline ROUGAIGNON-VERNIN, Presidente del CESE, Michel GRAMAGLIA, Vicepresidente del CESE, Christine GIOLITTI, Vicepresidente del CESE, dei direttori degli istituti dei licei Albert 1er, François d'Assise, Nicolas Barré e Rainier III, e i professori di riferimento delle istituzioni che coordinano i gruppi di studenti.

Basato sul volontariato, il CESE dei giovani permette ai liceali che frequentano le scuole superiori nel Principato, di tutte le nazionalità, di far sentire la loro voce nel dibattito pubblico elaborando progetti di voti che saranno trasmessi, dopo un dibattito e una votazione dei loro compagni, alle Autorità del paese.

Il segretariato e i consulenti del CESE accompagnano i giovani liceali, organizzando incontri con attori pubblici o privati per raccogliere le informazioni necessarie alla redazione dei loro progetti. È anche un modo per far loro conoscere il funzionamento e i meccanismi della governance pubblica.

I lavori di questa 18a edizione si svolgeranno durante tutto l'anno per concludersi in maggio con la sessione di presentazione dei progetti di voto. Dalla sua creazione, sono stati adottati 71 auguri. Alcuni di loro hanno avuto un grande successo

presso le autorità, come i giardini terapeutici sensoriali del CRIII o il City Stade sulla spianata dei pescatori nati dalla realizzazione dei desideri del CESE dei giovani. In totale, oltre 580 studenti hanno partecipato a questo esperimento.

Quest'anno, per la sua 18a edizione, sono 41 i giovani consiglieri, accompagnati dai loro professori referenti, che si lanciano in questa avventura. Per ricordare, il Consiglio Economico, sociale e ambientale dei giovani è stato creato nel novembre 2007, a l'iniziativa del CESE e attuata in stretta collaborazione con la Direzione dell'Istruzione Nazionale, della Gioventù e dello Sport