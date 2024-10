Nizza: un week end da non perdere

Non solo mare: a Nizza si prospetta un fine settimana ricco di iniziative.

Ecco cosa segnala Montecarlonews per chi si trova in città. Ve ne è per tutti i gusti



Tutto il week end

Visitare il padiglione immersivo della Promenade du Paillon Saison 2

Luogo: Promenade du Paillon - Prairie de la Bourgada



Fête de la science

Luogo: Jardin Albert Ier



Coppélia

Luogo: Opéra

Orario: venerdì e sabato ore 20, domenica ore 15



Lancement des nouvelles chorégraphies LESMILLS

Complesso Jean Bouin

Orario : venerdì e sabato



Tire-toi de mon herbe, Bambi !

Compagnie La Cour singulière

Orario : sabato 12 octobre 2024 ore 19,30 à L’Entre-Pont e le 11 octobre au théâtre Francis-Gag pour les publics scolaires



La santé mentale

Lieux : plusieurs lieux

Orario : venerdì e sabato



La Double vie de Véronique

Dans le cadre du festival Scène d'Automne

Orario: sabato ore 20 e domenica ore 14

Luogo: Cinémathèque de Nice - Mégarama



Sabato 12 ottobre

Course fitness HYROX

Orario ore 630

Luogo: Palais des Expositions



Vide ta chambre

Orario de 9 ore 17

Luogo: Parc du Ray



Couture

Orario de 9 ore 12

Luogo: Maison de l'environnement



Conversation en langue française

Orario dalle 9,30 alle ore 11

Luogo: Bibliothèque du Port



L'art au fil de l'eau

Orario dalle 10 alle ore 11,30

Luogo: Bibliothèque Raoul Mille



Rencontres - Linux Accès libre

Orario dalle 10 alle ore 13

Luogo: Bibliothèque Raoul Mille



Workshop : Caroline Brotons

Orario dalle 10 alle ore 12,30

Luogo: Le 109



Salon de musique : pourquoi la danse ?

Orario dalle 10,30 alle ore 11,30

Luogo: Bibliothèque de Saint-Roch



Dinosaures en vue

Luogo: Bibliothèque Raoul Mille

Orario dalle 10,30 ore 11,30, dalle 15,30 ore 16,30 e dalle 16,45 ore 17,45



Balade à Cemenelum

Visite guidée pour toute la famille.

Luogo: Musée archéologique de Cimiez

Orario ore 10



Necropolis

Luogo: Musée archéologique de Cimiez

Orario ore 14



Les intelligences multiples

Luogo: Bibliothèque Raoul Mille

Orario dalle 14,30 ore 16



Dodo

Orario ore 17,30

Luogo: Cinémathèque de Nice - Mégarama



Maison sonore

Orario: ore 20

Luogo: Le 109



The Rabeats

Orario: ore 20,32

Luogo: Palais Nikaïa



Domenica 13 octobre

Orchestre d’Harmonie de la ville de Nice

Luogo: Jardin des Arènes de Cimiez

Orario : ore 15,30



Marius et Jeannette

Orario: ore 16

Luogo: Cinémathèque de Nice - Mégarama





Crypte archéologiqueLa Crypte de Nice

Il venerdì dalle 14,30, sabato e domenica ore 14, 15 e 16

La Tour Saint-François



Tour Bellanda – Bellandarium

Venerdì e sabato dalle 9 alle ore 13 e dalle 14 alle 17

Montée Lesage, colline du Château