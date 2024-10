Nizza, tempo di castagnate nei quartieri

Sono molte le castagnate che verranno organizzate, nelle prossime settimane, nei quartieri di Nizza.

In programma degustazioni e intrattenimento per grandi e piccini in un'atmosfera divertente ed allegra.

Un’ottima occasione per immergersi nell’atmosfera della sagra della castagna nelle diverse contrade, da Fabron a Pasteur.

I vari cartelloni prevedono, in un ambiente musicale, laboratori creativi, stand per bambini, castagne e ristorazione sul posto in collaborazione con le associazioni locali.



Il programma che prevede che tutte le castagnate si svolgano dalle 11 alle 16.

Sabato 19 ottobre 2024 : Place des Vignerons de Bellet (Collines niçoises)

Mercoledì 23 ottobre 2024 : Jardin Comte de Falicon (Hauts de Nice)

Sabato 26 ottobre 2024 : Colline du Château (Nice Historique)

Mercoledì 30 ottobre 2024 : Parc Carol de Roumanie (Nice Ouest)

Sabato 9 novembre 2024 : Jardin Alsace Lorraine (Cœur de Nice)

Sabato 16 novembre 2024 : Jardin Louis Pin (Rives du Paillon)