Quando le scarpe non servono più

Una piramide di scarpe, perché le scarpe non servono più quando si è vittima delle mine, diventano inutilizzabili.



Tanti bambini, tanti adulti, incolpevoli, vittime della guerra, subiscono sulla propria carne gli effetti dei bombardamenti sulle popolazioni civili. Una strage che si perpetua da tempo, che non sembra trovare limiti, che “lascia sul campo” persone distrutte nel fisico e nel morale alle quali viene tolta la speranza, facendole cadere nella disperazione di chi non ha più nemmeno l’autonomia del movimento.





Anche quest’anno, Handicap International, l’associazione che si batte perché gli stati mettano al bando i bombardamenti contro le popolazioni civili e l’utilizzo di congegni in grado di nuocere soprattutto ai bambini che sono i più indifesi oltre che i più innocenti, ha organizzato, lungo la Promenade du Paillon, a Nizza, una serie di manifestazioni attorno alla Pyramide de chaussures.

Le foto sono di Ghjuvan Pasquale.