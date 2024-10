Monaco si appresta ad accogliere la 4ª edizione del Tennis Europe Junior Masters Monte-Carlo

La Federazione Monegasca di Tennis è orgogliosa di annunciare la quarta edizione del Tennis Europe Junior Masters Monte-Carlo, sotto l'alto patrocinio di S.A.S. Questa competizione è un momento di fine stagione per l'élite dei giovani giocatori europei, che riunisce i migliori 8 talenti maschili e femminili delle categorie sotto i 14 anni e sotto i 16 anni del Tennis Europe Junior Tour. Tra gli ex campioni, abbiamo nomi illustri come Rafael Nadal, Alexander Zverev, Kim Clijsters e Belinda Bencic.



Il torneo si svolgerà dal 23 al 26 ottobre sui leggendari campi di terra battuta del Monte-Carlo Country Club, dove si disputerà anche l'emblematico ATP Masters 1000, il Rolex Monte-Carlo Masters.

Questa nuova edizione sarà un anno eccezionale per la Federazione Monegasca di Tennis con la partecipazione di Lenny Petit che rappresenta il Principato di Monaco nella categoria dei under 16 anni (Ragazzi).

Ecco i qualificati per le quattro categorie:

Minori di 14 anni (Femmine): Viktorija CESONYTE, Laura CHLUMSKA, Katerina ZAJICKOVA, Maria Valentina POP, Anastasiia NIKOLAEIVA, Ayse BAL, Megan KNIGHT, Daniel BARANES.

Under 16 (Femmine): Tea KOVACEVIC, Valeria GARNEVSKA, Ioana Maria SANDRU, Carla GIAMBELLI, Oliwia SYBICKA, Vlada Razina, Selena ROMERO CALVO.

Ragazzi (di età inferiore ai 14 anni): Eric LORIMER, Scott WATSON, Niall PICKERD-Barua, Andrei RADU, Johann NAGEL-HEYER, Pablo PRADAT, Alex TUOMOLIN, Max LORINCIK.

Ragazzi (di età inferiore ai 16 anni): Goncalo da Rosa CASTRO, Jan URBANSKI, Mark BECIROVIC NOVAK, Yannick Theodor ALEXANDRESCOU, Kaloyan SHIKOV, Marko SAVIJA, Nand VANDEPOELE, Lenny PETIT

La Presidente della Federazione Monegasca di Tennis e del Monte-Carlo Country Club, Mademoiselle Melanie-Antoinette de Massy, ha espresso la sua soddisfazione: È con immenso piacere che ci prepariamo ad ospitare il Tennis Europe Junior Masters di Monte-Carlo per il quarto anno consecutivo: "Sono felice di poter ricevere nel Principato questi giovani campioni che sono senza alcun dubbio il futuro del tennis mondiale. Sono anche molto felice e orgogliosa di vedere che Lenny Petit continua la sua progressione, avendo le capacità di difendere i colori monegaschi in questa grande finale del Junior Tour".