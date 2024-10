Impegno decennale per la Ferrovia delle Meraviglia, premiata l'Associazione Biancheri di Ventimiglia

Una delegazione della Associazione Giuseppe Biancheri (AGB) formata da Danila Allaria,Ivano Ferrando ed Erino Viola ha partecipato il 12 ottobre nella Stazione di Breil sur Roya alla cerimonia di consegna del Premio Ferroviario Europeo "Euroferr" ai Sindaci francesi e italiani della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia ed a diverse associazioni ferroviarie e ambientali francesi e italiane.

La AGB ha ricevuto questo importante riconoscimento per il lungo lavoro, la passione e l'impegno decennale dedicati alla valorizzazione della "Ferrovia delle Meraviglie", una linea internazionale di grande valore ambientale e ingegneristico, troppo trascurata dalle istituzioni pubbliche ed oggi ancora in grande difficoltà.

Una opportunità di sviluppo economico e di servizio pubblico che non viene sfruttata a pieno, che non permette ai pendolari, ai turisti, agli studenti di viaggiare tra la Liguria e il Piemonte con tempi di percorrenza "umani" , per carenza di corse, a causa di una linea che ancora oggi non è in totale sicurezza e costringe i treni a viaggiare come le lumache.

Cogliamo l'occasione per rivolgere un appello ai candidati presidenti e ai consiglieri per le prossime elezioni, affinchè anche la Regione Liguria dimostri un interesse per questo collegamento strategico di valore internazionale con la Val Roya francese, il Piemonte e la Svizzera, curandosene maggiormente .

Ringraziamo il Vice Presidente Nazionale dell'AEC Italia Gen. Mario Pietrangeli per la perfetta organizzazione e la estesa partecipazione di autorità per un premio che celebra la qualità dei territori, promuovendo la mobilità dolce, l’intermodalità tra i servizi, la cultura , il paesaggio e la collaborazione tra i territori limitrofi.