S.A.R. la Principessa di Hannover consegna il premio di Merito Culturale ad Arvo Pärt

A seguito della sua nomina, con Ordinanza Sovrana del novembre 2024, al grado di Commendatore dell'Ordine del Merito Culturale di Monaco, Arvo Pärt ha ricevuto questa distinzione dalle mani di S.A.R. la Principessa di Hannover, che si è recata in Estonia per salutare uno dei più grandi compositori contemporanei.

Membro della Fondazione Prince Pierre dal 2003 al 2011, Arvo Pärt ha profondamente segnato la musica contemporanea con la creazione del suo linguaggio unico, il tintinnabuli.

Nato nel 1935 in Estonia, si è affermato come una figura essenziale della musica sacra e minimalista, la cui opera - tra silenzio, disinvoltura ed intensità spirituale - viene suonata e ammirata in tutto il mondo. Il suo percorso, al tempo stesso intimo e universale, incarna una ricerca artistica di rara profondità.

In occasione del 90o anniversario del compositore, la Fondazione Prince Pierre, in collaborazione con il Centro Arvo Pärt, ha organizzato una conferenza di Javier Santiso, scrittore, editore e traduttore di Christian Bobin.

Intitolato L'homme vertical, questo intervento mette in luce il lavoro di Christian Bobin, ex vincitore del Premio letterario della Fondazione e un autore la cui sensibilità spirituale pervade ogni pagina.

L'evento si è tenuto presso il Centro Arvo Pärt di Laulasmaa, un luogo dedicato alla stessa ricerca spirituale che anima l'opera di Bobin, creando così una cornice favorevole a questo incontro tra letteratura e musica.