F1. Jackpot di Leclerc in Texas: ad Austin vince il monegasco, è doppietta Ferrari

Inattesa, come a Monza, e per questo ancora più bella: Charles Leclerc vince ad Austin, il GP degli Stati Uniti, e la Ferrari con il secondo posto di Sainz porta a casa una meravigliosa doppietta, la seconda stagionale dopo quella australiana con ordine d'arrivo invertito.

Ferrari che ha dato segnali incoraggianti durante tutto il weekend, il che suona come un paradosso se si pensa che il team del Cavallino è stato l'unico a non aver portato aggiornamenti al rientro dalla sosta, perchè li aveva portati a Singapore. E, anche approfittando del duello mondiale tra Verstappen e Norris, dopo una bella lotta con Sainz nella Sprint vinta dall'olandese conclusa al quarto posto (secondo lo spagnolo), il monegasco approfitta alla prima curva al via della lotta Norris-Max per passarli e prendere un primato che lascerà solo qualche giro dopo il suo unico pit stop, togliendosi lo sfizio di risuperare Piastri prima ancora della sosta dell'australiano.

Non cambia nulla in classifica mondiale e nelle ambizioni, ma è tutta un'iniezione importante di fiducia per finire al meglio questa stagione. E domenica prossima si va in Messico, dove l'anno scorso la doppietta la Ferrari la fece solo al sabato in qualifica.