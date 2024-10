Monaco, per il ciclo "Incontro" una serata sulla fede cristiana con Olivier Bonnassies

La prima mezz'ora sarà dedicata a conoscere meglio questo autore che, nell'ora successiva, svilupperà il suo nuovo tema di ricerca: se Dio esiste, allora Gesù è Dio come lo pretende la fede cristiana?

L'appuntamento è per mercoledì 30 ottobre dalle 19 alle 20,30 presso Agora al numero 13 di rue Bel Respiro

Il nuovo ciclo «Incontro», lanciato dalla diocesi di Monaco e dal suo Servizio comunicazione, propone una serata dedicata a Olivier Bonnassies, coautore del best seller «Dio, la scienza, le prove», - venduto a più di 250.000 copie.

«Mille ragioni per credere in Gesù» è l'occasione, durante la serata, di conoscere meglio Olivier Bonnassies e la sua riflessione apologetica... e a volte polemico!

Olivier Bonnassies si è laureato presso il Politecnico nel 1989. Laurea in teologia presso l'Institut Catholique de Paris (1994) e programma di formazione per dirigenti d'impresa presso l'Institut HEC Start up di HEC Management (1994-1995).