Principato di Monaco, continua la campagna vaccinale contro l'influenza stagionale

In questo periodo autunnale, il Dipartimento degli Affari Sociali e della Salute desidera ricordare ai monegaschi, residenti e assicurati sociali del Principato di Monaco l'importanza, per le persone a rischio di sviluppare una forma grave, vaccinarsi contro l'influenza stagionale e il Covid-19.

Vaccini adatti ai ceppi in circolazione sono già disponibili nelle farmacie del Principato con o senza prescrizione medica. Chiunque sia interessato può farsi vaccinare direttamente in farmacia o procurarsi il vaccino e rivolgersi al proprio medico di base.

Si ricorda che queste due vaccinazioni possono essere effettuate contemporaneamente (cambiando il sito di iniezione) o in modo differito senza dover attendere un periodo preciso tra i due. In ogni caso, non bisogna aspettare per farsi vaccinare perché ci vogliono alcuni giorni ai vaccini per offrire la massima protezione dopo l'iniezione. Lo scopo è essere protetti prima dell'inizio dell'epidemia