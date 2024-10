Anche la Francia nei piani di Peserico

Ha annunciato di aver inaugurato un altro proprio store al 73 di Newbury Street a Boston e di essere pronta, fra tre settimane, di apire addirittura un 300 mq su due piani in Madison Avenue, a New York. Insieme a Bloomingdale’s, grande catena di departments store, ha dato vita ad un altro spazio a Santa Clara. Investimenti importanti per un’area che assicura a Peserico un terzo del proprio fatturato.

Ma l’azienda vicentina guarda con estremo interesse anche all’Asia, all’Europa e agli Emirati Arabi. Nel vecchio continente è presente ovunque con una serie di monobrand a gestione diretta (ben 10 in Italia) con la volontà di ampliarsi in alcune aree, tipo la Francia. Nei primi del 2025 aprirà un ampio spazio a Cannes. Sta pensando a Parigi e a Lione ma i bene informati sostengono che sta trattando anche con Montecarlo. Quel che è certo è che in Europa vedrà la luce, a breve, anche uno astore a Zurigo e l’interesse è diretto anche verso la Gran Bretagna e molti paesi del Nord.