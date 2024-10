Nizza, fine settimana all’insegna delle Journées impériales

Nizza, Città Imperiale, vide la partenza di Bonaparte per la campagna d'Italia nel 1796.

Da allora, Nizza continua a vivere al ritmo degli Imperi, un patrimonio che ha portato l'UNESCO a inserire il Nizza nella sua prestigiosa lista di città Stazione Invernale della Riviera, grazie in particolare all'azione di Napoleone III e all'unione di Nizza alla Francia nel 1860.

Quest’anno 2024, le Giornate Imperiali avranno come tema gli imperi e le donne.



Dal 25 al 27 ottobre 2024: spettacoli, rievocazioni, concerti, balli, per consacrare Nizza come città imperiale.





Il programma:

Venerdì 25 ottobre 2024

Villa Massena

Ore 17:30 - Lancio delle Giornate Imperiali di Gaël Nofri

Ore 18,15 - Intervista “Josephine: quale influenza su Napoleone? » con Laetitia De Witt, storica, discendente della famiglia Bonaparte, ospite di Arthur Chevalier, storico ed editore.

Ore 19,30 - Concerto “L'Opera, le donne e gli imperi” di Tristan Mayer (voce) e Thomas Dupont-Constantini

Sabato 26 ottobre 2024

Villa Massena

Ore 10 -17 - Nel museo, vicende civili del Primo Impero. Ballo, dimostrazioni di danza e iniziazione al pubblico con l'associazione Quam Pulchra Es e presentazione dell'evoluzione della moda sotto il Primo Impero con il Boudoir Impérial.

Eventi militari del Primo Impero con reparti di Cacciatori del 5° Reggimento di Fanteria Leggera e di Granatieri a Piedi della Guardia Imperiale, ricostruzioni di battaglie sceniche e dimostrazioni di scherma.

Centro Universitario Mediterraneo

Ore 11 - Spettacolo “La Fête sous le Premier Empire” creato da Sylviane Ardisson e presentato dai ballerini di Galop Quadrille Gazelec.

Ore 14 - Tavola rotonda “Napoleone I e le donne” moderata da Arthur Chevalier, con Laetitia de Witt, David Chanteranne, storico, redattore capo della Revue du Souvenir Napoléonien, Florence de Baudus, storica e saggista e Alain Pigeard, storico .

Ore 15,30 - Tavola rotonda “Napoleone III e le donne” moderata da Arthur Chevalier, con Jean des Cars, storico, e Jacques Ravenne, scrittore.

Ore 16,45 - Tavola rotonda “Le donne nel codice napoleonico” di Arthur Chevalier con Thierry Lentz, storico, e Baptiste Roger-Lacan, storico

Domenica 27 ottobre 2024

Villa Massena

Dalle ore 10 alle 12 - Eventi civili del Primo Impero negli interni e nei giardini della Villa: ballo, ricostruzioni, dimostrazioni con l'associazione Quam Pulchra Es e Le Boudoir Impérial.

Centro Universitario Mediterraneo

Ore 16 - Spettacolo storico e lirico della delegazione Souvenir Napoléonien de Nice et des Alpes-Maritimes “Il sole sorge in Francia: l'avvento di Bonaparte”.

Ingresso gratuito soggetto a disponibilità

Il programma completo è inserito al fondo di questo articolo.