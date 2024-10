Monaco, il ministro delle Relazioni esterne Berro Amadei in visita ufficiale in Burundi

Il ministro Berro Amadei durante la visita in Burundi

Dal 15 al 20 ottobre una delegazione monegasca guidata da Isabelle BERRO AMADEI, Consigliere di Governo-Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione, si è recata in Burundi per incontrare i partner locali e i beneficiari dei progetti sostenuti dalla Cooperazione monegasca, e per incontrarsi con le autorità burundesi.

Un accordo quadro di cooperazione era stato firmato a monte tra i due Stati. Questa visita ha permesso di mettere in luce le azioni della Cooperazione monegasca nel paese e di rafforzare i legami con le autorità burundesi.

Prima di questa trasferta, infatti, in margine al XIX Vertice della Francofonia di Villers-Cotterêts (Francia), Isabelle BERRO-AMADEI aveva firmato il 5 ottobre con la sua controparte burundese, S.E.M. Albert SHINGIRO, un Accordo-quadro di cooperazione, che ha come obiettivo di approfondire le relazioni di amicizia e cooperazione con il Burundi, paese partner storico della Cooperazione monegasca. Guidato dalla volontà di contribuire alle priorità nazionali di sviluppo, il Governo del Principato formalizzava così il suo impegno a fianco del Governo del Burundi.

Questa prima visita ministeriale nel paese ha permesso inoltre il rinnovo della partnership tra Monaco e il Programma alimentare mondiale (PAM), che attua il Programma nazionale di alimentazione scolastica in Burundi. Così, 82.000 bambini di 100 scuole di tre province del paese beneficeranno di pasti caldi e nutrienti preparati a base di prodotti locali nel quadro di un progetto pilota di mense scolastiche d'eccellenza.

La delegazione monegasca ha anche visitato i partner e i beneficiari sparsi nel paese. Le visite hanno permesso di fare una panoramica molto completa dei progetti sostenuti dal Governo del Principato in Burundi nei quattro settori d'intervento della cooperazione monegasca, vale a dire: la salute, la sicurezza alimentare, l'istruzione e la protezione dell'infanzia, e l'accesso al lavoro dignitoso.

Si sono svolti incontri con la società civile burundese (FVS - Amica dei bambini) , con ONG internazionali (Comunità di Sant'Egidio, Biblioteche Senza Frontiere, WeWorld-GVC, FXB International) e con agenzie delle Nazioni Unite (Programma Alimentare Mondiale, Alto Commissariato per i Rifugiati, ONUFEMMES).

Infine, la società civile monegasca è coinvolta anche in Burundi, la delegazione ha potuto visitare progetti promossi o che sono stati promossi da Organismi di Solidarietà Internazionale di Monaco come Fight Aids, Peace and Sport o l'Associazione Mondiale degli Amici dell'Infanzia.

L'Associazione era presente alla celebrazione dei 10 anni della scuola «Amie des Enfants» di Matana, progetto di educazione inclusiva sostenuto dalla Cooperazione monegasca a favore degli orfani e dei bambini vulnerabili.