Cresce ancora l’aeroporto di Nizza e la Riviera si avvicina agli States

La Liguria e più precisamente la Riviera di Ponente si avvicina a Washington grazie all’aeroporto di Nizza, uno scalo in forte espansione. La presentazione dei nuovi voli ma anche dei nuovi servizi alla Locanda del Cavaliere di San Bartolomeo.

A dare il benvenuto gli studenti dell’Alberghiero con i loro insegnanti coordinati da Fabio Macheda. Importante la sinergia con la Camera di Commercio italiana a Nizza. "Oggi dal nostro aeroporto – ha spiegato Alessandra Del Buono, figura storica dello scalo francese – ha raggiunto un traffico di i 14 milioni di passeggeri. Oggi posso svelare due obiettivi che raggiungeremo a breve: l’estensione del Terminal 2, uno spazio di 25 mila metri quadrati su due piani con nuove porte di imbarco e 36 banchi di registrazione. Una novità per rendere più veloce il processo di imbarco".

Novità che sono state presentate nel corso di un meeting che ha visto la partecipazione di agenti della Liguria e Piemonte. L’aeroporto di Nizza già dispone dei terminal 1 e 2, ma di un terminal per jet privati e uno esclusivo per elicotteri. Attivo anche il tramway e da due anni la stazione ferroviaria ben collegata con la linea Mentone-Marsiglia. In totale sono

124 ad oggi le destinazioni operative, ben 15 voli di lungo raggio. Quest’inverno si volerà anche a Dakar e dal prossimo anno, come detto con Washington.