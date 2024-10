Nizza: cresciute ancora le presenze nel terzo trimestre del 2024. Punte del 98% negli hotel

Giungono i primi dati sulle presenze turistiche a Nizza nel terzo semestre del 2024 e sono dati in crescita assolutamente positivi: lo rende l’Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur.



Del resto la performance turistica di Nice Côte d’Azur per l'anno 2024 supera ogni aspettativa ormai da 9 mesi.



Il terzo semestre ha confermato un aumento del tasso di occupazione alberghiera a Nizza ogni mese, di + 4 punti a luglio con una crescita di 3 punti in media rispetto all'anno scorso.





Così, dall'inizio del 2024, il tasso medio di occupazione degli hotel di Nizza è salito al 78%, con un incremento di +2,5 punti rispetto allo stesso periodo del 2023.



Secondo l'indagine Visavion, la spesa giornaliera dei turisti a Nizza aumenta del +4% nella prima metà del 2024 rispetto al 2023.



L'eccezionale calendario di eventi combinato con le aperture di nuovi rinomati marchi alberghieri ha offerto un 3° trimestre 2024 eccezionale.



Anche le prospettive per la fine del 2024 sembrano molto promettenti poiché si osservano tassi di prenotazione alberghiera a Nizza, tra ottobre e dicembre, a +2 punti rispetto all’ultimo trimestre del 2023.

Alcuni dati

Tasso di occupazione degli hotel nel 3° trimestre 2024 a Nizza:

Luglio: tasso di occupazione 89% con un picco del 98% per il fine settimana del Tour de France, superando gli ottimi punteggi dell'anno scorso durante i concerti di The Weeknd e Mylene Farmer.

Agosto: tasso di occupazione del 90%.

Settembre: tasso di occupazione del 90%.