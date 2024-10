Tuismo a Nizza e in Costa Azzurra, un'estate eccezionale ed un fine 2024 super promettente

Le prestazioni turistiche della destinazione Nizza Costa Azzurra dell'anno 2024 superano tutte le aspettative da ormai 9 mesi! Il primo semestre ha confermato un aumento dei tassi di occupazione degli alberghi a Nizza ogni mese, rispettivamente con 4 punti e 3 punti in media rispetto all'anno scorso.

Dall'inizio del 2024, il tasso di occupazione medio degli alberghi di Nizza è stato del 78%, con un aumento di + 2,5 punti rispetto allo stesso periodo dell'anno 2023. Secondo l'indagine Visavion che intervista i passeggeri dell'aeroporto di Nizza Costa Azzurra, le spese giornaliere dei turisti a Nizza aumentano del +4% nel primo semestre 2024 rispetto al 2023.



L'eccezionale calendario degli eventi combinato con le aperture di nuovi marchi alberghieri di fama ha offerto un terzo trimestre 2024 d'eccezione!

Le prospettive per la fine del 2024 si annunciano molto promettenti poiché tra ottobre e dicembre si osservano già tassi di prenotazione degli hotel a Nizza, con un aumento di 2 punti rispetto all'ultimo trimestre 2023. È anche il segno che la nostra strategia di comunicazione intorno a «Nice Côte d'Azur en Hiver» porta i suoi frutti e mantiene un interesse turistico sulle ali di stagione per i visitatori...



Tassi di occupazione degli alberghi nel terzo trimestre 2024 a Nizza:

• LUGLIO: 89% di occupazione. Il weekend del Tour de France ha registrato un picco del 98%, superando gli ottimi risultati dell'anno scorso ai concerti di The Weeknd e Mylene Farmer.

• AGOSTO: 90% di occupazione

• SETTEMBRE: 90% di occupazione. Si è osservato un tasso di occupazione superiore a + 3 punti mentre Nizza è stata città ospitante della Coppa del Mondo di Rugby nel 2023.

Nizza Costa Azzurra si afferma come una terra di eventi imperdibile!

ZOOM sugli eventi del «Tour de France» 2024:

Per la prima volta dalla sua creazione nel 1903, il Grand Tour de France si è svolto a Nizza, in Place Masséna. È storico. Come i dati di frequentazione turistica che lo accompagnano! In questa occasione, l'Ufficio del Turismo Metropolitano di Nizza Costa Azzurra, in collaborazione con il CRT Provenza-Alpi-Costa Azzurra, ha realizzato uno studio sulla frequentazione della nostra destinazione relativo agli eventi legati al Tour de France 2024 attraverso il progetto FLUX VISION sviluppato da Orange.



• Frequentazione record del Fan Park installato al Jardin Albert 1er: 77.000 visitatori in 3 giorni.



• La Étape du Tour (6 luglio): 14.000 partecipanti (ciclisti dilettanti), 90 nazionalità, 35.000 persone sono state osservate nell'Haut-Pays di cui il 62% di francesi.



• Le tappe dell'Alto-Pays: Embrun > Isola 2000 (19 luglio): 68.000 persone sono state osservate, 7 volte più di un normale venerdì, di cui il 71% stranieri. Nizza > Col de la Couillole (20 luglio): 62.000 persone sono state osservate, cioè 5 volte più di un sabato abituale, di cui il 63% stranieri.



• Lo spettacolo di droni e il concerto sul Quai des Etats-Unis (20 luglio): 118.000 visitatori osservati durante la serata, di cui il 55% stranieri.



• La grande arrivo del Tour de France (21 luglio): 300 milioni di telespettatori in 190 paesi, 222.000 persone osservate nella zona d'arrivo, il 63% dei quali stranieri.



• Questo studio ci ha anche permesso di osservare che la Étape du Tour è seguita principalmente da visitatori francesi mentre le ultime tappe e poi la Grande Arrivée sono seguite principalmente da visitatori di nazionalità straniere tra cui: USA, Germania, Italia, Regno Unito e Danimarca.

• Da notare che alcune nazionalità hanno moltiplicato significativamente il loro numero di turisti, per esempio: Danimarca x9, Paesi Bassi x4 o ancora Belgio x2.

ZOOM sulle gare di Calcio dei «Giochi Olimpici» Parigi 2024:

Dopo il Tour de France, Nizza Costa Azzurra è diventata una «Terra di Giochi» con la ricezione delle gare di calcio, ovvero 6 partite (F & M), all'Allianz Riviera di Nizza, tra il 24 e il 31 luglio 2024.

Per valutare la frequenza legata all'evento, l'Ufficio del Turismo Metropolitano di Nizza e il CRT Provenza-Costa AzzurraAlpes-Côte d'Azur hanno messo in atto un dispositivo di osservazione della frequentazione intorno allo stadio Allianz Riviera di Nizza attraverso il progetto FLUX VISION sviluppato da Orange.

• Sono stati registrati 81.000 spettatori in totale, ovvero 13.500 spettatori in media per partita. Le due partite di calcio maschile Francia-Guinea (31.000 spettatori) e Marocco-Iraq (18.000 spettatori) hanno riunito il maggior numero di spettatori.

• Su tutte le partite gli escursionisti hanno rappresentato il 46% degli spettatori, mentre il 38% degli spettatori sono turisti e il 16% residenti. I visitatori internazionali hanno rappresentato il 54% degli spettatori, mentre il 29% degli spettatori sono francesi e il 17% residenti. Tra i visitatori internazionali (turisti e escursionisti): per tutte le partite, i primi tre paesi di origine sono gli Stati Uniti (21%), il Regno Unito (8%) e la Germania (7%). Troviamo anche clienti più lontani, come: Australia, Brasile e Canada che rappresentano tra il 3% e il 5% dei visitatori internazionali.

• Nel settore alberghiero di Nizza, il tasso medio di occupazione è dell'89% su tutte le sei serate di partita con un picco la sera della partita Francia-Guinea (sabato 27 luglio) con un tasso di occupazione del 94%.