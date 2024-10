Monaco, per il ciclo "Incontro" appuntamento con Olivier Bonnassies

La prima mezz'ora sarà dedicata a conoscere meglio questo autore che, nell'ora successiva, svilupperà il suo nuovo tema di ricerca: se Dio esiste, allora Gesù è Dio come lo pretende la fede cristiana? «Mille ragioni per credere in Gesù» è l'occasione, durante questa serata, di conoscere meglio Olivier Bonnassies e la sua riflessione apologetica... e a volte polemico!

Laureato presso il Politecnico (1989). Laurea in teologia presso l'Institut Catholique de Paris (1994) e programma di formazione per dirigenti d'impresa presso l'Institut HEC Start up di HEC Management (1994-1995). Come imprenditore, ha creato diverse società di consulenza e comunicazione. Oggi è presidente del consiglio di sorveglianza di Aleteia, aggregatore di contenuti cattolici, lanciato il 29 gennaio 2013 a Roma, che tratta della fede, della vita e della società.