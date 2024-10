Bus – navetta 99, il centro di Nizza a portata di mano

Passa ogni quarto d’ora, la navetta “rossa” numero 99 dei trasporti urbani di Nizza, che attraversa il centro della città e che ha mutato il percorso per rendere ancora più fruibili i centri commerciali, i collegamenti con le linee del tram e la stazione ferroviaria.



I piccoli bus che circolano in continuazione percorrono un quadrilatero che include luoghi importanti, sia per fare acquisti, sia per spostarsi in città o fuori.

Tocca due fermate della Ligne 1 del Tram (Thiers e Jean Médecin), 3 della Ligne 2 (Alsace Lorraine, Jean Médecin e Dubouchage/Durandy), la Stazione ferroviaria di Thiers e consente di raggiungere i centri commerciali Iconic e Nicétoile e la zona commerciale di Rue Lepante.

Inoltre percorre alcune strade, a loro volta, oggetto di varie coincidenze:

Boulevard Gambetta con 8+ (Bus ad alta capacità), 11 e 39;

Boulevard Victor Hugo con il 38;

Boulevard Dubouchage con il 5 ;

Avenue de Thiers con il 57, 64 e 70.



Senza contare che consente di attraversare, stando comodamente seduti, quartieri interessanti della città: ogni navetta prevede posti idonei per ospitare persone su sedia a rotelle o carrozzine ed ha posti riservati per portatori di handicap.

I bus 99 sono totalmente elettrici: la validazione del biglietto e degli abbonamenti è obbligatoria.