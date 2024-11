Ecco 5 motivi per godersi l'autunno a Mentone, sulla Riviera e nella Valle delle Meraviglie

Cercate 5 motivi per godersi un'"estate indiana" a Mentone, Riviera & Merveilles? Il tempo è buono, il cielo è azzurro… A Mentone, Riviera & Merveilles, l’estate indiana farà la felicità di tutti!

Qui, la fine dell’estate significa l’inizio di nuove scoperte… E con il diminuire della folla, diminuiscono anche le temperature. Che abbiate voglia di natura o di cultura, di raccogliere la vostra frutta o di giocare a basket, scoprite i nostri 5 buoni motivi per godervi l’estate indiana nel cuore della nostra destinazione

Motivo n. 1 : per godersi Mentone tra terra e mare

Se non avete ancora rinunciato a mettervi il costume da bagno, recatevi alla spiaggia delle Sablettes di Mentone per l’ultimo bagno della stagione! La spiaggia più grande della città è il luogo ideale per godersi qualche momento di ozio in un’acqua che sfiora i 20 gradi. Viene voglia di fare un tuffo, vero? Se sentite il freddo, recatevi nella città vecchia di Mentone per esplorare il suo centro storico: un labirinto colorato di storia medievale e barocca! Salite alla Basilica di Saint-Michel, poi al cimitero del Vieux Château: non resta che godersi la vista panoramica sulla baia… e immortalarla!

Motivo n. 2: per scoprire i nostri villaggi

Vi invitiamo a visitare gli autentici villaggi collinari della Riviera! Il nostro suggerimento: Sainte-Agnès, il villaggio costiero più alto d’Europa. Basta salire in cima ai suoi 760 metri per capire perché è stato eletto uno dei “Villaggi più belli di Francia”: vi aspetta un panorama mozzafiato sul Mediterraneo! E vi diciamo anche che con i primi colori arancioni dell’estate indiana, lo scenario si preannuncia idilliaco. Un passo indietro nel tempo Lo sapevate? Sainte-Agnès è il luogo ideale per fare un salto nel passato. Qui gli amanti della storia potranno ammirare i resti del castello, passeggiare nel giardino medievale o esplorare il forte della Linea Maginot scavato nella scogliera.

Motivo n. 3: camminare sulle orme di un imperatore

Il Trophée d’Auguste, arroccato a La Turbie, è un vero e proprio inno al “trionfo romano”! Costruito nel 6 a.C., celebra la vittoria di Augusto sulle feroci tribù alpine, che non volevano piegarsi alla legge romana. Oggi, il trofeo si erge maestoso, offrendo un panorama eccezionale della Riviera… Soprattutto durante l’estate indiana! La luce dorata che bagna la Costa Azzurra in questo periodo dell’anno rende la visita magica. La dolcezza dell’aria, la vista in lontananza di Cap Martin e delle montagne circostanti… Fuga garantita!

Motivo n. 4: mantenersi in forma sui sentieri

Indossate le scarpe da trekking e vi porteremo sul sentiero Le Corbusier a Roquebrune-Cap-Martin! Lungo poco più di 4 km, questo sentiero selvaggio collega la punta di Cap Martin al confine con Monaco (o viceversa, se preferite!). In programma: paesaggi mozzafiato di mari azzurri, montagne maestose e viste mozzafiato sulla costa… Senza dimenticare la vegetazione arancione che ci delizia tutti!

Motivo n. 5: andare a raccogliere funghi nei boschi

L’estate indiana significa spesso una passeggiata nel cuore dei boschi. All’alba, avventuratevi nel bosco per ascoltare il famoso muggito del cervo: il suo corteggiamento un po’ rumoroso! È la promessa di un magico concerto selvaggio, il più vicino possibile alla natura. Poi, se vi sentite golosi, potete andare a raccogliere funghi. Se siete fortunati, potreste anche imbattervi in porcini o finferli. Non vi resta che trovarli… Preparatevi!

Cosa aspettate? Mentone e le sue zone vi attendono.