Il Governo del Principato lancia la prima campagna nazionale di screening per il cancro al polmone

Per il suo nono anno di lotta contro il tabagismo nel mese di novembre del «Mese senza tabacco», il Governo del Principato lancia un nuovo approccio volontario di sanità pubblica con lo screening nazionale del cancro al polmone di tutti i suoi assicurati sociali. Poiché il cancro ai polmoni è una delle principali cause di morte per cancro, lo screening precoce consentirà l'identificazione della malattia in uno stadio iniziale, in cui i trattamenti sono più efficaci, aumentando così le possibilità di guarigione.

Si tratta anche di sensibilizzare la popolazione sui rischi legati al fumo e promuovere politiche di prevenzione. Questa campagna di screening è volontaria. Offre l'opportunità di sensibilizzare il pubblico ai pericoli del tabacco, incoraggia la cessazione del fumo e il controllo regolare della sua salute. Perché il miglior modo per migliorare la prognosi è lo screening precoce.

Oltre al lancio della campagna di screening per il cancro del polmone, il mese senza tabacco mira a promuovere l'abbandono del fumo in collaborazione con i professionisti della salute. I dati raccolti nel corso di questa campagna permetteranno inoltre di raccogliere dati epidemiologici sul cancro del polmone in tutta la popolazione e di adattare le politiche di prevenzione e trattamento nel Principato.

Per il Consigliere di Governo-Ministro degli Affari sociali e della Salute, Christophe Robino, il cancro ai polmoni è una piaga a causa del suo impatto devastante sulla salute. Troppo spesso viene diagnosticato in uno stadio avanzato. Se preso in tempo, le possibilità di guarigione sono molto migliori. Questa nuova campagna di screening nazionale dimostra un forte impegno e l'interesse del governo del Principe per la politica sanitaria, sia dei residenti che dei dipendenti del Principato.

Una lettera sarà inviata a tutti gli assicurati sociali di Monaco che hanno più di 50 anni, affinché tutte le persone interessate possano farsi controllare gratuitamente mediante una scansione polmonare. Per ricordare, la consultazione di tabaccologia, organizzata dalla Direzione dell'Azione Sanitaria (DASA) presso il Centro Ospedaliero Principessa Grace è gratuita e accessibile al numero di telefono +377.97.98.97.41.