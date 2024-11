Monaco alla 74ª sessione del Comitato regionale dell'OMS per l'Europa di Copenaghen

Christophe ROBINO, Consigliere di Governo-Ministro degli Affari Sociali e della Salute, ha guidato la delegazione monegasca che ha partecipato alla 74a sessione del Comitato regionale dell'OMS per l'Europa (OMS/Europa), a Copenaghen (Danimarca) dal 29 al 31 ottobre 2024.

Le delegazioni dei 53 Stati membri dell'OMS/Europa, nonché i rappresentanti delle organizzazioni partner e della società civile si sono riuniti per fare il punto sulla situazione sanitaria in Europa. I partecipanti hanno anche discusso l'orientamento delle future attività dell'OMS/Europa.

Ricordando l'impegno del Principato nei confronti dei lavori di questa organizzazione, Christophe ROBINO ha sottolineato l'importanza di un'azione ambiziosa e concertata, mentre varie sfide di vasta portata destabilizzano la regione.

La sessione è stata caratterizzata in particolare da vivaci dibattiti sull'impatto dei conflitti armati sulla salute delle popolazioni in Ucraina e nel Medio Oriente. In questo contesto, il Principato ha sottolineato l'importanza di rispettare i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, condannando al contempo con forza gli attacchi contro le infrastrutture sanitarie.

Inoltre, deplorando la ricomparsa della poliomielite a Gaza, ROBINO ha sottolineato la necessità di garantire l'accesso universale ai vaccini, in particolare nelle zone di conflitto.

Per quanto riguarda la governance, il dottor Hans KLUGE è stato rieletto per un secondo mandato come direttore regionale dell'OMS/Europa. Per questo nuovo mandato (2025-2030), il dottor KLUGE ha fatto valere le sue priorità sia a livello dell'organizzazione che da un punto di vista politico e tecnico. Gli Stati membri hanno unanimemente accolto con favore questa rielezione.

Nel corso della sessione, la delegazione monegasca ha avuto finalmente l'opportunità di incontrarsi con diversi interlocutori e partner. In questo contesto, il ROBINO ha potuto descrivere vari sviluppi recenti nel Principato, confrontandoli con le esperienze degli altri paesi, pur prevedendo prospettive di collaborazione, per il miglioramento continuo delle politiche pubbliche e dei servizi resi alla popolazione.